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Το μήνυμα του Ζαχίντ για τον κορονοϊό (vid)

Το μήνυμα του Ζαχίντ για τον κορονοϊό (vid)

Το μήνυμα του Ζαχίντ για τον κορονοϊό (vid)

Ο Γκάγιας Ζαχίντ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο να μείνει στο σπίτι αυτή την δύσκολη ώρα του κορονοϊού. 

«Γεια σε όλους. Ο κορονοϊός είναι μία σοβαρή ομάδα. Παρακαλώ ακολουθήστε τους κανόνες, μείνετε σπίτι και ασφαλείς», ανέφερε ο άσος του Παναθηναϊκού μέσα από τον λογαριασμό του instagram του «τριφυλλιού».

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#stayhome, stay safe like @ghayas10. #ΜένουμεΣπίτι #μένουμε_σπίτι

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos) στις

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