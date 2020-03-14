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ΑρχικήΗρακλής
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Ηρακλής: «Τα καλύτερα πράγματα έρχονται, η αγάπη παραμένει ίδια» (pic)

Ηρακλής: «Τα καλύτερα πράγματα έρχονται, η αγάπη παραμένει ίδια» (pic)

Ηρακλής: «Τα καλύτερα πράγματα έρχονται, η αγάπη παραμένει ίδια» (pic)

O Hρακλής έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media για τον κορονοϊό.

Η Basket League κατέβασε ρολά μέχρι μέχρι τις 30 Μαρτίου η Basket League λόγω κορονοϊού, με την ΚΑΕ Ηρακλής να δείχνει αισιόδοξη για το μέλλον.

«Τα καλύτερα πράγματα έρχονται... Η αγάπη παραμένει ίδια», ήταν το μήνυμα.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Better things will come... Love remains the sam#iraklisbc #love #basketball #family #fight_together_win_together #instagram #instasports #iraklis_gate_10

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iraklis B.C. (@iraklisbcofficial) στις

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