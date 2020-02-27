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EUROPA LEAGUE: Αποκλεισμός για ΑΠΟΕΛ (vids)

EUROPA LEAGUE: Αποκλεισμός για ΑΠΟΕΛ (vids)

EUROPA LEAGUE: Αποκλεισμός για ΑΠΟΕΛ (vids)

Η Βασιλεία άφησε εκτός συνέχειας με συνολικό σκορ 4-0 (1-0) την κυπριακή ομάδα. Πρόκριση στους “16” για Ρόμα, Βόλφσμπουργκ, Λίντσερ, Γουλβς (με 2 ασίστ Ποντένσε), Λεβερκούζεν.

 

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Τάμαρι (70' Πάβλοβιτς), Μάτιτς, Γιάκολις (46' Ντε Βινσέντι), Βούρο, Μερκής, Γένσεν, Ιωάννου, Αλωνεύτης (62' Εφραίμ), Σάβιτς, Μιχαϊλοβιτς.

Περισσότερα σε λίγο...

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