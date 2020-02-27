EUROPA LEAGUE: Αποκλεισμός για ΑΠΟΕΛ (vids)

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Τάμαρι (70' Πάβλοβιτς), Μάτιτς, Γιάκολις (46' Ντε Βινσέντι), Βούρο, Μερκής, Γένσεν, Ιωάννου, Αλωνεύτης (62' Εφραίμ), Σάβιτς, Μιχαϊλοβιτς.
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ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
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ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 39vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
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ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 47vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 50
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
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ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
ΑΓΙΑΞ -vs
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ΣΕΛΤΙΚ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
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ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 106
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ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 126vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 140vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 103vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 92vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 90
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ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 82vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 72
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ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1
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ΑΛΚΜΑΑΡ 0
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ΜAΛΜΕ 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1vs
ΑΠΟΕΛ 0
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ΓAΝΔΗ 1vs
ΡΟΜΑ 1
ΙΝΤΕΡ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
ΣΕΛΤΙΚ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΚΛΟΥΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 2vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 4vs
ΤΣΕΡΚAΣΚΙ ΝΤΝΙΠΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 1vs
ΤΡΟΜΣΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 1vs
BIOLOG NOVOKUBANSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3vs
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3
CHERNO. II ODESSA -vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ -
KONCZYCE MALE -vs
ISKRA ISKRZYCZYN -
Η Βασιλεία άφησε εκτός συνέχειας με συνολικό σκορ 4-0 (1-0) την κυπριακή ομάδα. Πρόκριση στους “16” για Ρόμα, Βόλφσμπουργκ, Λίντσερ, Γουλβς (με 2 ασίστ Ποντένσε), Λεβερκούζεν.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Τάμαρι (70' Πάβλοβιτς), Μάτιτς, Γιάκολις (46' Ντε Βινσέντι), Βούρο, Μερκής, Γένσεν, Ιωάννου, Αλωνεύτης (62' Εφραίμ), Σάβιτς, Μιχαϊλοβιτς.
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