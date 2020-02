Τελωνειακοί βρήκαν ανθρώπινο εγκέφαλο σε βάζο (pic)

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν Αμερικανοί τελωνειακοί, που πραγματοποίησαν έλεγχο σε ταχυδρομικό φορτηγό από τον Καναδά, καθώς ανακάλυψαν έναν ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα σε βάζο!

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία των Αμερικανικών Τελωνίων, ο εγκέφαλος εντοπίστηκε στο πέρασμα του Blue Water, ανάμεσα στο Μίσιγκαν και την επαρχία του Οντάριο, στις 14 Φεβρουαρίου, και βρισκόταν σε συσκευασία με την εξής ετικέτα: «Είδος Παλαιάς Διδασκαλίας». Το δέμα ταχυδρομήθηκε από το Τορόντο και είχε προορισμό την Κενόσα στο Γουινσκόνσιν.

«Ανοίγοντας την αποστολή, οι τελωνειακοί βρήκαν το πακέτο, που περιείχε δείγμα από ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, χωρίς, ωστόσο, να συνοδεύεται από χαρτιά, που να δικαιολογούν τη νόμιμη εισαγωγή του στις ΗΠΑ», ανέφερε η υπηρεσία.

NO BRAINER—@CBPGreatLakes officers seized a human brain arriving in an international mail shipment at the Blue Water Bridge. The importation of human tissue is regulated by @CDCgov to ensure it's free of infectious diseases and other hazards: https://t.co/Fz7fFOGZJ0 pic.twitter.com/cbSCU8PalZ

— CBP (@CBP) February 20, 2020