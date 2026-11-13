Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ε.Ο.Α.Β, όμως δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, κίνηση που δεν έγινε δεκτή από τον Γιάννη Βρούτση.

Μετά τη σύλληψη του αδελφού του Οδυσσέα, για το θέμα διακίνησης απαγορευμένων ουσιών, ο Πύρρος Δήμας αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ομοσπονδίας.

Κάτι που δεν έγινε δεκτό από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Ο Πύρρος Δήμας που έχει και την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου του υφυπουργού Αθλητισμού, θεωρήθηκε πως το όνομά του δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα εκτιμήθηκε και η στάση του, αλλά και η αντίδρασή του, που ήταν άμεση.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του Οδυσσέα Δήμα για την υπόθεση ντόπινγκ.

Η κατηγορία περιλαμβάνει την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών που ενισχύουν ή συγκαλύπτουν την αγωνιστική απόδοση, πράξη που φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα με σκοπό το οικονομικό όφελος. Παράλληλα, διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων κι έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή.