Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία ο διεθνής μπακ για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Παράταση τουλάχιστον για ένα 24ωρο παίρνει η αγωνία στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την σοβαρότητα του τραυματισμού του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

Αύριο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον τραυματισμό του Έλληνα αμυντικού

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί ο διεθνής αριστερός μπακ προγραμματίστηκε για αύριο. Αυτή η εξέταση είναι που θα ξεκαθαρίσει σε απόλυτο βαθμό το μέγεθος της ζημιάς από το άσχημο πάτημα στο χόρτο του σταδίου.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα. Αν η απεικόνιση συμφωνήσει με αυτή την πρώτη διάγνωση, ο ποδοσφαιριστής θα υποχρεωθεί σε απουσία από την αγωνιστική δράση για ένα διάστημα που υπολογίζεται από 4 έως και 6 εβδομάδες.

Οι εναλλακτικές του Λίσι στο αριστερό άκρο



Η απουσία του Γιαννούλη στα επόμενα παιχνίδια (μοιάζει δεδομένο ότι θα χάσει τα τρία που απομένουν μέχρι την διακοπή με Άρη, Ατρόμητο για το κύπελλο και Παναιτωλικό) υποχρεώνει τον Αλέσιο Λίσι να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τη συγκεκριμένη θέση.

Πέρα από την προφανή λύση του Ράχμαν Μπάμπα, ο Ιταλός τεχνικός έχει στη φαρέτρα του και την επιλογή του Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος, αν και από την αρχή της σεζόν υπολογίζεται και αγωνίζεται κυρίως ως ανασταλτικός χαφ στη μεσαία γραμμή, γνωρίζει άριστα τη θέση του αριστερού μπακ και μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις όσο θα λείπει ο Γιαννούλης.