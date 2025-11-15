Από το Λος Άντζελες στη Σαντορίνη: Οι Chargers φέρνουν το flag football στην Ελλάδα

Εκατοντάδες παιδιά στο Chargers Youth Camp στη Σαντορίνη - η Ελλάδα αγκαλιάζει το μέλλον του flag football.

Οι Los Angeles Chargers ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη σειρά εκδηλώσεων NFL Flag Football στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στη Σαντορίνη, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών και οικογενειών σε μια δυναμική γιορτή αθλητισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Όταν ο αθλητισμός συναντά την παράδοση

Οι Los Angeles Chargers διοργάνωσαν δύο flag football camps, ένα exhibition game και δραστηριότητες για νέα παιδιά, δίνοντας σε αγόρια και κορίτσια της περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσουν και να παίξουν το άθλημα σε ένα διασκεδαστικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία είχε στόχο να προωθήσει το flag football ενόψει της ένταξής του ως επίσημου Ολυμπιακού αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, να τιμήσει την ελληνική καταγωγή της οικογένειας Spanos – με ρίζες στο νησί της Σύμης – και να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία του NFL.

Η Ελλάδα γνωρίζει το flag football: Τα πρώτα youth camps

Παιδιά ηλικίας 11–13 ετών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα flag football camp που διοργανώθηκε από τους Los Angeles Chargers, μαθαίνοντας τις βασικές αρχές του αθλήματος σε ένα διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον.

Έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω έλαβαν μέρος σε ένα δεύτερο camp, όπου ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους και εμβάθυναν τη γνώση τους για το παιχνίδι, υπό την καθοδήγηση πρεσβευτών των Chargers.

Ένα ξεχωριστό exhibition game στην Ελλάδα

Ένα exhibition game που έφερε στη Σαντορίνη τον θρύλο των Chargers Melvin Gordon, τον Ελληνοαμερικανό πρώην linebacker του NFL και δύο φορές συμμετέχοντα στο Super Bowl XLII Niko Koutouvides, την Ελληνοσουηδή παίκτρια και προπονήτρια Melina Malaxos, μέλη της Aegean Elite, της κορυφαίας ελληνικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου, καθώς και στελέχη των Los Angeles Chargers, παρουσίασε την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την ομαδικότητα που χαρακτηρίζουν το flag football.

Τιμώντας την Αριστεία και τη Συνεισφορά

Στο πλαίσιο των εορτασμών, απονεμήθηκαν ειδικά βραβεία κατασκευασμένα από μάρμαρο — υλικό άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχαία Ελλάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες — τα οποία συμβόλιζαν την παράδοση και την τελειότητα, γεφυρώνοντας την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη εποχή. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε άτομα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του αθλήματος και της διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ των οποίων:

στην οικογένεια Spanos,

στον θρύλο των Chargers Melvin Gordon ,

, και στη νικήτρια ομάδα του αγώνα επίδειξης, η οποία παρέλαβε το MVP Stoiximan Award.

Watch Party: Chargers vs. Dolphins

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι των ελληνικών ΜΜΕ, VIP καλεσμένοι και φίλοι του NFL συγκεντρώθηκαν σε ένα ξεχωριστό watch party, παρακολουθώντας ζωντανά από την COSMOTE TV τη νίκη των Chargers επί των Miami Dolphins με 29-27.

Με αφορμή την επίσκεψη της αποστολής των Los Angeles Chargers στη Σαντορίνη, ο κ. Fred Maas, Chief of Staff and Counselor των Los Angeles Chargers, τόνισε: «Από την αρχή, στόχος μας ήταν να φέρουμε το άθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Στα πρώτα στάδια αυτής της προσπάθειας, θέλαμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο προσφέροντας ευκαιρίες για flag football στους νέους, βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν, να απολαύσουν και να μάθουν τι εκπληκτικό άθλημα είναι το football. Εκτός από τα youth camps και τον αγώνα επίδειξης στη Σαντορίνη, διοργανώσαμε και ένα watch party για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό του παιχνιδιού και να δώσουμε σε περισσότερους φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν την ενέργειά του από κοντά. Η παρουσία των Chargers στην Ελλάδα σημαίνει πολλά για εμάς και για την οικογένεια Spanos. Είμαστε ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται και ανυπομονούμε για την επόμενη μας επίσκεψη».

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την υποστήριξη του Δήμου Θήρας, ενισχύοντας τη δέσμευση για ενδυνάμωση της νεολαίας και ενεργή συμμετοχή της κοινότητας μέσω του αθλητισμού.

Η εισαγωγή του αμερικανικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα κατέστη δυνατή χάρη στην ενεργή υποστήριξη της Stoiximan, η οποία συνέβαλε τόσο στη διοργάνωση των εκδηλώσεων όσο και στη βελτίωση της εμπειρίας του νησιού μέσω των κοινωνικών της πρωτοβουλιών.

Συναντήσεις Υψηλού Επιπέδου για την Ενίσχυση της Συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι Chargers πραγματοποίησαν σειρά σημαντικών συναντήσεων με κορυφαίους Έλληνες αξιωματούχους και θεσμικούς εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων:

Χρήστος Δήμας , Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασιλική Κουτσούκου , Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης (εκ μέρους της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη)

, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης (εκ μέρους της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη) Ισίδωρος Κούβελος , Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Νίκος Ζώρζος , Δήμαρχος Θήρας

, Δήμαρχος Θήρας Εκπρόσωποι του Deree – The American College of Greece

Οι συναντήσεις αυτές ανέδειξαν το κοινό όραμα για την επέκταση των διεθνών αθλητικών συνεργασιών, την προώθηση της Ελλάδας ως κέντρου αθλητικής και πολιτιστικής ανταλλαγής και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων μέσω της ανάπτυξης του αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.chargers.com ή ακολουθήστε τους Chargers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

