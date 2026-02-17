Από το NFL στην Αθήνα: Οι Chargers επεκτείνουν το flag football στην Ελλάδα

Την ώρα που περισσότεροι από 200 νέοι και νέες έδεναν τις σημαίες στη μέση τους και έπαιρναν θέση στο γήπεδο του The American College of Greece, η ενέργεια των παιδιών και η ανυπομονησία τους να γνωρίσουν το Flag Football έκαναν τη μουντή μέρα να μοιάζει ολοένα και πιο φωτεινή.

Ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όμως τα παιδιά έδειξαν να διασκεδάζουν με την ψυχή τους τη γνωριμία τους με τον πιο ασφαλή τρόπο εκδοχής του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Οι Los Angeles Chargers έφεραν στην ελληνική πρωτεύουσα ένα υψηλού επιπέδου Flag Football Camp, στέλνοντας το μήνυμα ότι το άθλημα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγωνές το 2028 που θα λάβουν τόπο στο Λος Άντζελες και θα κάνει «σεφτέ» το άθλημα, το Flag Football αποκτά πλέον και επίσημα Ολυμπιακή ταυτότητα.

Η παρουσία του linebacker των Chargers, Daiyan Henley, έδωσε ξεχωριστό τόνο στη διοργάνωση. Μπήκε στο γήπεδο, μίλησε με τα παιδιά που έδωσαν το «παρών» και τους μετέδωσε λίγη από τη σπίθα και την αγάπη του για το άθλημα. Ο ίδιος, μιλώντας στο Gazzetta, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την Ευρώπη και ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το American football δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένο. Με το άθλημα να ετοιμάζεται για το Ολυμπιακό του ντεμπούτο, θεωρεί πως είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να το δουν από κοντά και να το γνωρίσουν στην πράξη.

Για τον Henley, η ένταξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί «τεράστιο ορόσημο». Το ποδόσφαιρο, όπως λέει, είναι κομμάτι της ζωής του. Θα ήθελε να είχε γίνει νωρίτερα, όμως νιώθει χαρούμενος που συμβαίνει τώρα και μάλιστα στο Λος Άντζελες, την έδρα της ομάδας του. Για αυτό εξάλλου υπάρχει και μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στο γεγονός ότι η Ολυμπιακή πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη που αποκαλεί βάση του.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ. Edward Wingenbach, καλωσόρισε το αναπτυξιακό πρόγραμμα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κολλέγιο απένειμε ειδικά βραβεία στον Josh Huck, Deputy Chief of Mission της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, στον Fred Maas, Chief of Staff των Chargers, καθώς και στον Henley, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλήματος.

Οι Chargers, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης του κολλεγίου, μετέτρεψαν τον χώρο σε ένα περιβάλλον που θύμιζε επαγγελματική προπόνηση NFL. Οι συμμετέχοντες δούλεψαν υπό την καθοδήγηση του προπονητικού επιτελείου των Chargers και της Hellenic Flag Football Leaguel. Κι όμως, πέρα από τα επίσημα πρόσωπα και τον Ολυμπιακό ορίζοντα, η ουσία βρισκόταν στα ίδια τα παιδιά. Εκεί εστίασε και ο Henley. «Το πιο συναρπαστικό κομμάτι είναι τα παιδιά», είπε, δίνοντας έμφαση στην ενέργεια και τη διάθεσή τους να μάθουν. Το μήνυμά του προς τους νεαρούς αθλητές στην Ελλάδα ήταν πως δεν έχει σημασία η ηλικία, το ύψος ή τα κιλά, σημασία έχει να απολαμβάνεις το παιχνίδι.

Παράλληλα, οι άνθρωποι που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Flag Football στην Ελλάδα βλέπουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως σημείο καμπής για το άθλημα στη χώρα. Ο Daniel Klein και ο Κώστας Δημητρόπουλος εξήγησαν στο Gazzetta πως όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν μια μικρή παρέα αποφάσισε να παίξει κάτι που να προσεγγίζει το American football, το οποίο δεν έχει οργανωμένη και ευρεία παρουσία στην Ελλάδα. Όπως ανέφεραν, το Flag Football ήταν η πιο κοντινή εκδοχή και έτσι δημιουργήθηκε μια κοινότητα που χρόνο με τον χρόνο μεγάλωσε.

Σήμερα υπάρχουν έξι ομάδες σε τρεις διαφορετικές πόλεις, με κοινό στόχο να αποκτήσει το άθλημα επίσημη μορφή και να δημιουργηθεί αναγνωρισμένο πρωτάθλημα. Όπως τόνισαν, δράσεις όπως το camp των Chargers είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μέσα από αυτές ο κόσμος μαθαίνει ότι το άθλημα υπάρχει, ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια και ότι μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετάσχει, ακόμη και να διεκδικήσει μια υποτροφία σε κολέγιο του εξωτερικού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Δημητρόπουλος υπογραμμίζει ότι η ένταξη του Flag Football στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει, ήδη από την ανακοίνωση της Ολυμπιακής συμμετοχής έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον, με περισσότερους ανθρώπους να προσεγγίζουν τις ομάδες και να ανοίγει συζήτηση ακόμη και για τη δημιουργία ομοσπονδίας. Εκτιμά πως το γεγονός ότι το άθλημα αποκτά Ολυμπιακή υπόσταση αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική για όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά.

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο στοιχείο της ασφάλειας, που διαφοροποιεί το Flag Football από το κλασικό American football. Όπως αναφέρει, πρόκειται για έναν πιο ασφαλή τρόπο άθλησης, χωρίς τις σκληρές επαφές και τα δυνατά χτυπήματα, γεγονός που επιτρέπει σε έναν γονιό να στείλει το παιδί του να παίξει με μεγαλύτερη σιγουριά. Διατηρεί τη δυναμική και τον ενθουσιασμό του παιχνιδιού, αλλά περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών.

Έτσι, μέσα από αυτή την εμπειρία μπήκαν τα θεμέλια για μια νέα σχέση του ελληνικού κοινού με το Flag Football.