Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino Post Game: «Ήταν περιορισμένες οι επιλογές του Ιμανόλ»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες (26/11) απέναντι στη Μίλαν και ηττήθηκε στην έδρα του με 4-2, αν και βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0 για σχεδόν 50 λεπτά αγώνα.
Οι πολλές απουσίες των Πειραιωτών στη μεσαία γράμμη, σε συνδυασμό με την κούραση των παικτών των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος οδήγησαν τους Ροσονέρι σε αυτή τη μαγική ανατροπή.
Στο θέμα της κούρασης, αλλά και της... λειψανδρίας στάθηκε και ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος στο Gazzetta Magazino Post Game by Elabet ανέλυσε τα αίτια της ήττας των Ερυθρόλευκων, τονίζοντας ωστόσο ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έκανε ό,τι μπορούσε δεδομένων των συνθηκών.
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«Ήταν περιορισμένες οι επιλογές του Ιμανόλ έτσι και αλλιώς», τόνισε χαράκτηριστικά ο άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού, αναφορικά με τις απουσίες που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Βάσκος τεχνικός.
Δείτε αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino post game by Elabet
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