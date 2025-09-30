O Xενκ Τεν Κάτε που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την απόλυση από τον Παναθηναϊκό, τονίζει πως οι Πράσινοι είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά και φαβορί για το ματς με την Γκόου Αχέντ

Έπαιξε περισσότερους από εκατό αγώνες με τη φανέλα της Γκόου Αχέντ, ενώ πέρασε για αρκετούς μήνες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την Πέμπτη, οι δύο παλιές του ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. «Η Γκόου Αχέντ είναι η ομάδα μου, τους εύχομαι το καλύτερο», δηλώνει. «Η Γκόου Αχέντ στην Ευρώπη, αυτό δεν είναι φανταστικό;» συμπληρώνει ο τεν Κάτε. Αν και έχει φύγει από το Ντέβεντερ εδώ και 30 χρόνια, ο Ολλανδός τεχνικός τρελαίνεται να μιλά για τον πρώτο του σύλλογο. «Είναι φανταστικό για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο».

Οι Ολλανδοί στάθηκαν στο πέρασμα από το Τριφύλλι και ο Χενκ Τεν Κάτε δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την απόλυση. ««Αυτό πόνεσε. Ήταν μια παράξενη απόφαση. Είχα γίνει υπερβολικά δημοφιλής, κυρίως στους φιλάθλους. Προφανώς αυτό ήταν ευαίσθητο θέμα. Η Αθήνα είναι υπέροχη πόλη, οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι και ο σύλλογος τεράστιος. Όπου κι αν πας, από την Κίνα έως την Ισπανία, θα συναντήσεις Έλληνες. Και σχεδόν όλοι είναι Παναθηναϊκοί. Ακόμα με αναγνωρίζουν από εκείνη την περίοδο».

Ο ίδιος εξήγησε πως η Γκόου Αχέντ θα συναντήσει μια καυτή υποδοχή από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού «Για λόγους ασφάλειας και χωρητικότητας, το Ολυμπιακό Στάδιο είναι καλύτερο. Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν χιλιάδες οπαδοί. Αλλά το γήπεδο είναι ιστορικό. Εξαιρετικό για αναμετρήσεις». Ο Χενκ Τεν Κάτε έδωσε τον τίτλο του φαβορί στον Παναθηναϊκό, αλλά χτυπά και… καμπανάκια στους Πράσινους υποστηρίζοντας «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, έχει τεράστια εμπειρία. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αν δεις μόνο τα ονόματα, θα έλεγες: μηδέν βαθμοί για την Γκο Αχέντ. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πέρσι νίκησαν δύο φορές την Αϊντχόφεν, και αυτό λέει κάτι. Έχουν ταλαιπωρήσει και τον Άγιαξ αρκετές φορές. Αυτό δείχνει ότι πάντα υπάρχει ελπίδα».

Ο Χενκ τεν Κάτε, που σήμερα ζει στην Ισπανία, δεν θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα στηρίξει όμως νοερά την πρώτη του αγάπη από απόσταση και ελπίζει σε ένα μικρό «θαύμα» στο Europa League. «Εύχομαι να συγκεντρώσουν δέκα βαθμούς», λέει. «Με δέκα βαθμούς έχεις μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης. Και αυτό θα ήταν πραγματικά απίστευτο».

