INTRASOFT International και Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζονται για την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Cybersecurity

Πιο συγκεκριμένα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Academic Partner του EC-Council (International Council of E-Commerce Consultants), του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοποιήσεων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στον κόσμο, με παρουσία σε 145 χώρες. Ως μέλος του EC- Council Academia, προσφέρει – μεταξύ άλλων – το διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο Certified Ethical Hacker (CEH). Επίσης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει το πρώτο στην Ελλάδα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Ασφάλειας και Εγκληματολογίας, MSc Information Security and Computer Forensics, σε συνεργασία με το University of East London.

Μέσω της ιδιότητας του μέλους στο EC- Council Academia, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο θα προμηθεύσει την INTRASOFT International με το σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό του EC-Council στους τομείς του Ethical Hacking, Penetration Testing και Security Engineering.

Στόχος της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού της Intrasoft, μέσω της παροχής πρόσβασης σε μια από τις καλύτερες πιστοποιήσεις Cyber Security, με παγκόσμια αναγνώριση από διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του κλάδου.