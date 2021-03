Το ΝIVEA MEN«παίζει» ακόμα μια χρονιά μεγάλη μπάλα στη Super League!

Το NIVEA MEN είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλευρό τηςSuperLeagueμέσα από τουςαγαπημένους και εξαιρετικά δημοφιλείς διαγωνισμούς NIVEA MEN Best Goal & NIVEA MEN Player of the Month, για την ανάδειξη του καλύτερου γκολ της κάθε αγωνιστικής και του κορυφαίου παίκτη του μήνα αντίστοιχα.

Επίσης, για πρώτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, είναι δωροθέτης στο επίσημο παιχνίδι Fantasy της Supe rLeague. Το #slgrfantasy που διανύει τη δεύτερη σεζόν του, έχει αποκτήσει χιλιάδες φιλάθλους-προπονητές, οι οποίοι μέσα από την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή προπονούν οι ίδιοι την ομάδα τους και η βαθμολογία των ποδοσφαιριστών διαμορφώνεται με βάση τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του αγώνα. Οι τρεις «προπονητές» που συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθμούς κάθε αγωνιστικής, λαμβάνουν ένα πλήρες set ανδρικής περιποίησης με προϊόντα NIVEA MEN.

Το NIVEA MEN αποτελεί την κορυφαία επιλογή όλων των ανδρών για τον καθαρισμό και τησωστή περιποίησή τους, διαθέτοντας τα κατάλληλα προϊόντα γιαόλες τις ανάγκες, τις ηλικίες και τις ξεχωριστές προτιμήσεις. Όποια κι αν είναι, όμως, η ρουτίνα της σωματικής περιποίησης κάθε άντρα, αυτό που θα τον δένει με όλους τους υπόλοιπους θα είναι σίγουρα το πάθος για το ποδόσφαιρο και η αφοσίωση στους αγώνες της Super League.Οι φίλαθλοι έχουν και φέτος την ευκαιρία να αναδείξουν τους αγαπημένους τους παίκτες και τα καλύτερα γκολ κάθε αγωνιστικής, αλλά και να κερδίσουν προϊόντα NIVEA MEN, παίρνοντας τη θέση του προπονητή στο παιχνίδι Fantasy της Super League. Έτσι, το NIVEA MEN και η Super League, δυο από τις σταθερές αξίες στη ζωή των ανδρών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους συνδέσουν ακόμη περισσότερο με το αγαπημένο του άθλημα.

Ο Country Manager της BEIERSDORF Hellas, κ. Θεόδωρος Πουλόπουλος, δήλωσε:

«Για το NIVEA MEN σημασία έχει η καθημερινή ανάδειξη των δυνατοτήτων κάθε άνδρα και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση . Μέσα από τη συνεργασία με την Super League, προβάλλονται οι κοινές αξίες του ποδοσφαίρου και του NIVEA MEN, δηλαδή ο Δυναμισμός, το Πάθος και η Συλλογικότητα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, όλοιοι φίλαθλοι, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, αποκτούν τη δυνατότητα να δώσουν την προσωπική τους εκτίμηση στους αγώνες της Super League, ψηφίζοντας το καλύτερο γκολ κάθε αγωνιστικής και τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του μήνα».

Έτσι, μέσω της ιστοσελίδας vote.slgr.gr, μετά την ολοκλήρωση της κάθε αγωνιστικής, χιλιάδες φίλαθλοι ψηφίζουν το NIVEA MEN Best Goal ενώ κάθε μήνα επιλέγουν τον NIVEA MEN Player of the Month. Η ανακοίνωση των υποψηφίων για τις δυο κατηγορίες γίνεται μέσω της ιστοσελίδας και των Social Media της Super League.Η διάρκεια της ψηφοφορίας είναι δύο ημέρες για το NIVEA MEN Best Goal και πέντε ημέρες για τον NIVEA MEN Player of the Month.

Oπρόεδρος της Super League, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με το NIVEA MEN, για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, κρίνεται πολύ θετική, καθώς βαδίζει με επιτυχία πάνω στη στρατηγική που έχουμε χαράξει, δουλεύοντας μαζί με χορηγούς που συνδέονται άμεσα με το ποδόσφαιρο»

Λάβε και εσύ μέρος στους διαγωνισμούς της φετινής Super League, απογείωσε την ομάδα σου και κέρδισε τα αγαπημένα σου NIVEA MEN δώρα!

