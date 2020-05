The Last of Us Part II: Η Ellie και ο Joel επιστρέφουν στις 19 Ιουνίου 2020!

To πολυαναμενόμενο, αποκλειστικό στο PlayStation 4, The Last of Us Part II έρχεται πλήρως μεταγλωττισμένο, με ελληνικό μενού και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υπότιτλων. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινότητα του PlayStation, διαθέτοντας ακόμα έναν αποκλειστικό τίτλο στα ελληνικά και προσφέροντας μία άκρως επιβλητική και καθηλωτική εμπειρία. Αν, παρόλα αυτά, είσαι από αυτούς που προτιμούν να απολαύσουν τον τίτλο στα αγγλικά, θα παρέχεται και αυτή η επιλογή με ελληνικό μενού και υπότιτλους.

Πέντε χρόνια μετά το επικίνδυνο ταξίδι τους στις ΗΠΑ, η Ellie και ο Joel εγκαταστάθηκαν στο Τζάκσον του Ουαϊόμινγκ. Η διαβίωση μεταξύ μιας ακμάζουσας κοινότητας επιζώντων τους προσέφερε ειρήνη και σταθερότητα, παρά τη συνεχή απειλή που καιροφυλακτεί.

Όταν ένα βίαιο γεγονός διαταράσσει αυτήν την ειρήνη, η Ellie ξεκινά ένα ατέρμονο ταξίδι για να αποδώσει δικαιοσύνη και να «γράψει τον επίλογο». Ενώ κυνηγά τους υπεύθυνους έναν προς έναν, έρχεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις των ενεργειών της.

