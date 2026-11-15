Ξεκαθάρισε η εικόνα σχετικά με τους Τζόλη και Ιωαννίδη, με τον πρώτο να είναι έτοιμος για το ματς με τη Σερβία, αλλά όχι και ο δεύτερος. Αποστολή στον Βόλο Νότης Χάλαρης.

Εξελίξεις υπήρξαν σχετικά με τους Χρήστο Τζόλη και Φώτη Ιωαννίδη που ένιωσαν ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση πριν την αυριανή μάχη της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (21:45).

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις του εξτρέμ της Άρσεναλ βγήκαν «καθαρές», με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος για τα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή σε αντίθεση με τον συμπαίκτη του, ο οποίος όλα δείχνουν ότι δεν προλαβαίνει να είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί.

Έτσι, εκτός από τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στις υπηρεσίες του Έλληνα φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Τζόλης, ωστόσο, εξαιτίας των ενοχλήσεων που ένιωσε, δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει στο σημαντικό ματς και αν δεν παίξει από την αρχή, τη θέση του ενδεχομένως να πάρει ο Μασούρας.