Με «Ενισχυμένο» Τζόλη η Εθνική στην Ολλανδία και Φρανσίκο, Γιαμπουσέλε ο ΠΑΟ με Μπάρτσα

Το βράδυ απόψε αναμένεται παραπάνω από καυτό.

ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ 21+ | ELABET - 205 ΔΩΡΑ* SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται στην Ολλανδία, σε μια αναμέτρηση που λογικά θα καθορίσει τις ισορροπίες στην κορυφή του ομίλου για το Nations League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα με στόχο να διατηρήσει την πρωτιά στη EuroLeague.

Δύο διαφορετικές διοργανώσεις, δύο ελληνικές ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες και αντιπάλους που διαθέτουν ποιότητα, ταλέντο και σημαντικές επιθετικές δυνατότητες.

Δείτε στην Elabet τα Bet Builders, τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με την Ανανεωμένη Προσφορά* Γνωριμίας!

Η «γαλανόλευκη» αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα την κρατήσει δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, ενώ οι «πράσινοι» επιστρέφουν στο Telekom Center Athens μετά το μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη. Η Elabet συνοδεύει τις δύο αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις και ειδικές αγορές.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.00 από 2.71: Τζόλης Over 1,5 σουτ & Over 2,5 γκολ

Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ολλανδία για μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League. Το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, με τη «γαλανόλευκη» να αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει μεγάλη ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή.

ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ 21+ | ELABET - 205 ΔΩΡΑ* SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι «οράνιε» ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου μετά τη νίκη με 2-1 επί της Σερβίας, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Παρότι επικράτησαν, παρουσίασαν αμυντικές αδυναμίες, επιτρέποντας στους Σέρβους να ολοκληρώσουν την αναμέτρηση με 14 τελικές προσπάθειες.

Η ομάδα του Τσάβι έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στις τέσσερις αναμετρήσεις της στον όμιλο, ενώ ξεχωρίζει και για την επιθετική της δραστηριότητα, καταγράφοντας 7,5 κερδισμένα κόρνερ ανά παιχνίδι. Σημαντικές είναι οι απουσίες των Φαν Ντάικ, Μπρόμπεϊ,

Χράφενμπερχ και Ακέ, με τον Ντε Γιονγκ να επιστρέφει στη μεσαία γραμμή. Για την Ελλάδα, η αναμέτρηση αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει αποτέλεσμα απέναντι σε αντίπαλο υψηλού επιπέδου. Η παρουσία 2.500 Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες δίνει επιπλέον χρώμα σε ένα απολύτως κρίσιμο παιχνίδι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20 από 3.75: Φρανσίσκο Over 5,5 ασίστ & Γιαμπουσέλε Over 4,5 ριμπάουντ

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 8-2, διατηρώντας την πρώτη θέση στη EuroLeague, ενώ διαθέτουν την καλύτερη διαφορά πόντων της διοργάνωσης με +86.

ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ 21+ | ELABET - 205 ΔΩΡΑ* SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη Μαδρίτη ήταν ο Κέντρικ Ναν, που σημείωσε 33 πόντους, με τους 23 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ματίας Λεσόρ, με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς έχει έξι νίκες σε επτά εντός έδρας αναμετρήσεις και επιδιώκει να αξιοποιήσει ξανά τη δυναμική της έδρας της. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει αν θα έχει διαθέσιμους τους Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ ο Μαντζούκας παραμένει εκτός.

Απέναντί της βρίσκεται μια ιδιαίτερα φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και προέρχονται από το 93-90 στην έδρα της Χάποελ, έχοντας ανεβάσει το ρεκόρ τους στο 7-3. Με 90,2 πόντους κατά μέσο όρο, η Μπαρτσελόνα διαθέτει σημαντική επιθετική παραγωγή, αλλά παράλληλα δέχεται 87,4 πόντους ανά παιχνίδι.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ