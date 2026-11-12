«Πράσινη» κούπα στο kw5, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει τους TLN Pirates στον τελικό NBA 2K.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής του τελικού της διοργάνωσης KW5 στο NBA 2K, επικρατώντας των TLN Pirates.

Το Τριφύλλι κατάφερε να πάρει μάλιστα τη νίκη με ανατροπή, καθώς στο πρώτο ματς, η ομάδα του Παναθηναϊκού γνώρισε την ήττα με 60-50. Παρά το κακό ξεκίνημα, οι Πράσινοι δεν το έβαλαν κάτω.

Ο Παναθηναϊκός τελικά επικράτησε 55-47 στο δεύτερο ματς επομένως όλα κρίθηκαν στην τρίτη αναμέτρηση. Εκεί το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη με 63-58 και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

«Αυτός ήταν ο 1.899ος τίτλος του συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στη σχετική του ανακοίνωση.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού

@SxberiaFFA

@ZYROOOX_

@Censored95_

@DestinyGT3_

@mamba

