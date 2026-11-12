Παναθηναϊκός: Κατέκτησε το KW5 στο NBA 2K: «Αυτός ήταν ο 1.899ος τίτλος του Συλλόγου»
Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής του τελικού της διοργάνωσης KW5 στο NBA 2K, επικρατώντας των TLN Pirates.
Το Τριφύλλι κατάφερε να πάρει μάλιστα τη νίκη με ανατροπή, καθώς στο πρώτο ματς, η ομάδα του Παναθηναϊκού γνώρισε την ήττα με 60-50. Παρά το κακό ξεκίνημα, οι Πράσινοι δεν το έβαλαν κάτω.
Ο Παναθηναϊκός τελικά επικράτησε 55-47 στο δεύτερο ματς επομένως όλα κρίθηκαν στην τρίτη αναμέτρηση. Εκεί το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη με 63-58 και ολοκλήρωσε την ανατροπή.
«Αυτός ήταν ο 1.899ος τίτλος του συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στη σχετική του ανακοίνωση.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
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