Novibet και ΑΕΚ Λάρνακας ενώνουν τις δυνάμεις τους – Η Novibet νέος Κύριος Χορηγός της ομάδας για την τριετία 2026-2029

Η τριετής στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής πορείας με επίκεντρο τον αθλητισμό, τους φιλάθλους και την κοινωνική προσφορά.

Η AEK LARNACA FC LTD και η Novibet ανακοινώνουν την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας τους, με τη Novibet να αναλαμβάνει τον ρόλο του Κύριου Χορηγού της ομάδας για την περίοδο 2026-2029.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα, στο AEK ARENA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσία του Προέδρου της ΑΕΚ Λάρνακας κ. Άντρου Καραπατάκη, μελών της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος, στελεχών της Novibet και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τους δύο οργανισμούς, οι οποίοι μοιράζονται κοινό όραμα, υψηλές φιλοδοξίες και διαρκή προσήλωση στην εξέλιξη. Για τη Novibet, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διαχρονική στρατηγική της να επενδύει στον αθλητισμό μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και τη δυναμική τους. Για την ΑΕΚ Λάρνακας, συνιστά μια σημαντική σύμπραξη που ενισχύει περαιτέρω τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Η ΑΕΚ Λάρνακας αποτελεί έναν από τους πλέον οργανωμένους και επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Κύπρου, με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του κυπριακού ποδοσφαίρου και συνεχή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με ισχυρή αγωνιστική και εμπορική ταυτότητα, καθώς και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην εξέλιξή της, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία της εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Novibet θα αποκτήσει σημαντική παρουσία σε όλα τα βασικά σημεία προβολής του συλλόγου – από την επίσημη αγωνιστική εμφάνιση και το γήπεδο έως τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τα ψηφιακά μέσα και τις εμπορικές ενεργοποιήσεις. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με τους φιλάθλους της, δημιουργώντας νέες εμπειρίες και ουσιαστική αξία.

O Πρόεδρος της ΑΕΚ Λάρνακας, κ. Άντρος Καραπατάκης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς ανακοινώνουμε μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη Novibet, η οποία θα είναι ο Κύριος Χορηγός της ομάδας μας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για αυτή τη συμφωνία. Από την πρώτη στιγμή των συζητήσεών μας διαπιστώσαμε ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινό όραμα και τη βούληση να οικοδομήσουμε μια συνεργασία με προοπτική και διάρκεια. Η επιλογή της Novibet βασίστηκε όχι μόνο στη δυναμική της παρουσία, αλλά κυρίως στην κοινή μας αντίληψη για επαγγελματισμό, αξιοπιστία και διαρκή εξέλιξη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΕΚ. Καλωσορίζω θερμά τη Novibet στην οικογένεια της ΑΕΚ Λάρνακας και ευχαριστώ τη διοίκηση και τα στελέχη της για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς τον σύλλογό μας. Εύχομαι η σημερινή συμφωνία να αποτελέσει την αρχή μιας μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας.

Θέλω, τέλος, να απευθυνθώ στον κόσμο της ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη δύναμη του συλλόγου μας ήταν και θα παραμείνει ο κόσμος του. Είμαι βέβαιος ότι θα αγκαλιάσει και αυτή τη νέα συνεργασία, όπως διαχρονικά στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ομάδα μας».

Ο Γιώργος Μποζάς, Marketing Director Europe της Novibet, δήλωσε: «Η συνεργασία με την ΑΕΚ Λάρνακας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Novibet και εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική μας να επενδύουμε στον αθλητισμό μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος με ισχυρή ταυτότητα, ξεκάθαρο προσανατολισμό και βαθιά σύνδεση με τους φιλάθλους και την κοινωνία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που θα βρισκόμαστε στο πλευρό της ως Κύριος Χορηγός και προσβλέπουμε σε μια συνεργασία που θα δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τους φιλάθλους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων».

Η κοινή πεποίθηση ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει δύναμη θετικής αλλαγής για την κοινωνία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ουσία στη συνεργασία των δύο οργανισμών. Μέσα από το πρόγραμμα AEK C.A.R.E.S. (Community, Awareness, Responsibility, Engagement, Support) και την πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart της Novibet, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με κοινό όραμα και μακροπρόθεσμη προοπτική, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Novibet εγκαινιάζουν μια συνεργασία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει διαχρονική αξία για τον σύλλογο, τους φιλάθλους, τους συνεργάτες των δύο οργανισμών και την κυπριακή κοινωνία.