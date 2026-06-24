Tο κλίμα του Παγκοσμίου στην καρδιά του Πειραιά: Ο Πύργος Πειραιά φωταγωγήθηκε στα χρώματα του Pamestoixima.gr και το θέαμα είναι εντυπωσιακό
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Όποιος πέρασε τις τελευταία ημέρες από τον Πειραιά, δύσκολα δεν το πρόσεξε: ο Πύργος έχει μπει για τα καλά σε mood Παγκοσμίου.
Τα χρώματα του Pamestoixima.gr, που δεσπόζουν πάνω στο εμβληματικό κτήριο του Πειραιά, μεταφέρουν τον παλμό από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού στο κέντρο της πόλης και τραβούν τα βλέμματα όχι μόνο όσων κινούνται στην περιοχή, αλλά και όσων αντικρίζουν τον Πύργο από απόσταση. Ειδικά τη νύχτα, το θέαμα «τα σπάει».
Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα social media του pamestoixima.gr:
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