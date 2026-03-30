Fake News & Δημοκρατία: Ημερίδα στον Πειραιά στις 2 Απριλίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Fake News, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Gazzetta EU HUB γίνεται το επίκεντρο του διαλόγου για την ποιότητα της ενημέρωσης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Fake News, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Gazzetta EU HUB γίνεται το επίκεντρο του διαλόγου για την ποιότητα της ενημέρωσης και την προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, η Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά θα φιλοξενήσει μια εξαιρετικά επίκαιρη ημερίδα με θέμα: «Παραπληροφόρηση: Μέσα, Δημοσιογραφία & Δημοκρατία».

Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα της πληροφορίας συχνά θυσιάζει την εγκυρότητα, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, θεσμικοί εκπρόσωποι και ερευνητές θα αναλύσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και τα εργαλεία θωράκισης των πολιτών απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις.

Οι άξονες της συζήτησης

Η εκδήλωση διαρθρώνεται σε τέσσερις κεντρικές θεματικές ενότητες:

Η έκταση και οι σύγχρονες μορφές παραπληροφόρησης: Πώς μεταλλάσσεται το φαινόμενο σήμερα;

Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικά εργαλεία: Οι πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δεοντολογία και ευθύνη των Μέσων: Ο ρόλος των δημοσιογράφων και των εκδοτών στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Η ανεξάρτητη πληροφόρηση ως πυλώνας της δημοκρατίας: Η σημασία του fact-checking και της τεκμηριωμένης είδησης.

Το Πρόγραμμα και οι Ομιλητές

Την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσουν ο Παναγιώτης Κυρίμης (Επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά) και ο Σωτήρης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ).

Στο βήμα θα βρεθούν, μεταξύ άλλων:

Η Λαμπρινή Ρόρη (Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ) και ο Ιωάννης Μιχελάκης (Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΡ), αναλύοντας τις σύγχρονες μορφές της παραπληροφόρησης.

Η Κλιμεντίνη Διακομανώλη (Senior Expert, European Commission) και η Ελένη Μπεζιριάνογλου (Editor in Chief @Jenny.gr), εστιάζοντας στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι δημοσιογράφοι Γιώργος Γαβαλάς (Α' Αντιπρόεδρος ΕΣΗΕΑ), Νότης Ανανιάδης (Portnet.gr) και ο εκδότης Απόστολος Καραμπερόπουλος («Κοινωνική»), συζητώντας για τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Οι ειδικοί επιστήμονες Νίκος Δεμερτζής (Καθηγητής ΕΚΠΑ - Check4Facts), Νίκος Σαρρής (Ερευνητής ΕΚΕΤΑ) και Θεόφιλος Μπλουδάνης (Greece Fact Check), παρουσιάζοντας τα εργαλεία τεκμηρίωσης και ελέγχου των ειδήσεων.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να θέσει ερωτήματα για το μέλλον της ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αναλυτικά η ατζέντα:

9:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές



10:00-10:10 Χαιρετισμοί – Εισαγωγή

Παναγιώτης Κυρίμης, Επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά

Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Mέλος ΣΕΠ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

10:10-10:40 Η έκταση και οι σύγχρονες μορφές παραπληροφόρησης

Λαμπρινή Ρόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Μιχελάκης, Δημοσιογράφος, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

10:40-11:10 Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Κλιμεντίνη Διακομανώλη, Senior Expert , European Commission

Ελένη Μπεζιριάνογλου, Editor in Chief @Jenny.gr

11:10-12:10 Δεοντολογία και ευθύνη των Μέσων Ενημέρωσης

Γιώργος Γαβαλάς, Δημοσιογράφος, Α Αντιπρόεδρος Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,

Νότης Ανανιάδης, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος του Portnet.gr

Απόστολος Καραμπερόπουλος, Δημοσιογράφος, Εκδότης “Κοινωνική”

12:10-12:30 Coffee Break



12:30-13:30 Τεκμηριωμένη, προσβάσιμη και ανεξάρτητη πληροφόρηση ως πυλώνας της δημοκρατίας

Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου του ΕΚΚΕ Check4Facts, ομότιμος ερευνητής του ΕΚΚΕ

Νίκος Σαρρής, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Θεόφιλος Μπλουδάνης, Greece Fact Check

13:30-14:00 Ανοιχτή συζήτηση και Κλείσιμο



ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

HTTPS://SHORTURL.AT/ZALEO





