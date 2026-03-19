Η Novibet ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με τη χορηγία της Santos FC στη Βραζιλία

Νέα εποχή για έναν από τους εμβληματικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο.

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη νέα της συνεργασία ως Μεγάλος Χορηγός της Santos Futebol Clube, της ιστορικής ομάδας- σύμβολο της Βραζιλίας που ανέδειξε παγκόσμιους θρύλους όπως ο Pelé και ο Neymar. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας στη Λατινική Αμερική.

Σε συνέχεια επιτυχημένων στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτές με την Cruz Azul στο Μεξικό και το NBA στην Ελλάδα, η Novibet προχωρά δυναμικά στο επόμενο μεγάλο διεθνές της εγχείρημα. Η χορηγική συνεργασία με τη Santos FC - έναν σύλλογο με περισσότερους από 20 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως - ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και nστρατηγικής σημασίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Novibet στη Βραζιλία, σε μια αγορά με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα και έντονο πάθος για το άθλημα, ενώ παράλληλα φέρνει κοντά έναν σύγχρονο οργανισμό ψυχαγωγίας με έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τριετής συνεργασία ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής χορηγίας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που συνδέει τον αθλητισμό με τη σύγχρονη ψυχαγωγία και την εμπειρία των φιλάθλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η φανέλα της Santos FC αποκτά έναν νέο συμβολισμό, ως σημείο συνάντησης της ιστορίας του συλλόγου με μια νέα εποχή εμπειριών. Η παρουσία της Novibet αποτυπώνεται όχι μόνο μέσα από το λογότυπο, αλλά και μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με τους φιλάθλους και τον δεσμό με την ομάδα.

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε δυναμικά με τις πρώτες μεγάλες δράσεις για τους φιλάθλους στο εμβληματικό στάδιο Vila Belmiro, στον αγώνα Santos – Corinthians, μετατρέποντας την ημέρα του αγώνα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Από τη διανομή συλλεκτικών αντικειμένων και την εντυπωσιακή εναέρια χορογραφία με drones, σε συνδυασμό με πυροτεχνήματα και γιγαντιαίο πανό, έως την προβολή ενός βίντεο αφιερωμένου στην ιστορία της Santos FC, οι πρωτοβουλίες αυτές ανέδειξαν τη φιλοσοφία της Novibet να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Santos FC δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά μια στρατηγική επένδυση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και ξεκάθαρη προοπτική σε βάθος χρόνου. Επενδύουμε με συνέπεια και αυτοπεποίθηση σε αγορές στρατηγικής σημασίας, όπως η Βραζιλία, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξής μας στη Λατινική Αμερική».

Η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της Novibet, πρόσθεσε: «Η Santos FC είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του ποδοσφαίρου και για εμάς αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή σύνδεσης με τους φιλάθλους. Μέσα από πρωτοποριακές εμπειρίες, φέρνουμε το κοινό πιο κοντά στο παιχνίδι και ενισχύουμε ουσιαστικά την εμπειρία του».

Η επένδυση αυτή ενισχύει τη δυναμική παρουσία της Novibet στη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε αγορές με υψηλή απήχηση και ισχυρή σύνδεση με τον αθλητισμό. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των φιλάθλων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων γύρω από το ποδόσφαιρο.

Ως διεθνής οργανισμός με παρουσία σε 9 χώρες και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, η Novibet συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που φέρνουν τον αθλητισμό πιο κοντά στους φιλάθλους, δημιουργώντας εμπειρίες με διαχρονική αξία για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.