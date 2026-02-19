Europa League: Μομέντουμ και απουσίες για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα, Παναθηναϊκός… γρίφος απέναντι στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα play offs του Europa League.

Η ώρα των πρώτων αναμετρήσεων στα playoffs του Europa League έφτασε, με διπλή ελληνική εκπροσώπηση το βράδυ της Πέμπτης (19/2). Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα στην Τούμπα (19:45), ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22:00).

ΠΑΟΚ και Θέλτα συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη League Phase της διοργάνωσης, με τους Ισπανούς να επικρατούν 3-1 στο Βίγκο τον περασμένο Οκτώβρη. Η τελική διαφορά των ομάδων στην κατάταξη ήταν ένας βαθμός και μια θέση, με την Θέλτα στην 16η και τον ΠΑΟΚ στην 17η. Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς στα 13 πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων έχει ηττηθεί μόνο μια φορά, από τη Λυών στη Γαλλία.

Πρόσφατα ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε ένα σερί αγώνων ντέρμπι με Παναθηναϊκό (2), Άρη και ΑΕΚ με απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Αποτελέσματα που του εξασφάλισαν τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, τη στιγμή που στο πρωτάθλημα είναι στο -3 από την κορυφή με ένα παιχνίδι λιγότερο. Τα σημάδια κόπωσης ωστόσο έχουν κάνει την εμφάνιση τους, ενώ οι πολλοί τραυματισμοί στερούν από τον Λουτσέσκου την ευχέρεια να προχωρήσει σε ροτέισον.

Στο 2-2 με την Εσπανιόλ, η Θέλτα ανέβασε στα πέντε τα παιχνίδια που μένει μακριά από τη νίκη. Δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, ωστόσο πραγματοποιεί μια πολύ ικανοποιητική πορεία τη φετινή σεζόν και παλεύει στη La Liga για την 6η θέση που δίνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο (Conference League). Γρήγορη ομάδα και ιδιαίτερα σκληρή, δύσκολα χάνειτ η συνοχή της.

Οι αλλαγές στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ είναι δεδομένες, καθώς ο Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένος να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες του. Το μομέντουμ είναι θετικό για τον «Δικέφαλο», το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στην κόπωση από τα συνεχόμενα ματς. Η Θέλτα δεν τρομάζει, δεν παύει όμως να είναι μια ισπανική ομάδα με σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν αναμετρήθηκαν στη League Phase της διοργάνωσης τον περασμένο Δεκέμβρη. Η πρώτη κόντρα στην ιστορία των δύο ομάδων, που ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα. Η ομάδα του Μπενίτεθ κατέλαβε την 20η θέση, ενώ οι Τσέχοι έφτασαν ως την 14η, με την ιδιαιτερότητα πως είναι η μοναδική ομάδα που έμεινε αήττητη σε οκτώ ματς. Με απολογισμό τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες. Η Βικτόρια είχε μόλις οκτώ γκολ ενεργητικό, αλλά και το μικρότερο παθητικό μεταξύ 36 ομάδων με μόλις τρία τέρματα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τα... σκωτσέζικα ντους, καθώς μετά το μεγάλο «διπλό» στο Φάληρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ και έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ για την Stoiximan Super League. Η μάχη για την 4άδα δυσκόλεψε, καθώς πέντε στροφές πριν το φινάλε είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Μπενίτεθ το ψάχνει πολύ, ακόμη δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και προτιμά να προσαρμόζεται στον αντίπαλο.

Η Βικτόρια με βάση το 0-0 του Δεκέμβρη στο ΟΑΚΑ έχτισε ένα αήττητο σερί που φτάνει πλέον στα εννέα παιχνίδια, με επτά νίκες και δύο ισοπαλίες. Με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα ανέβηκε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα Τσεχίας, δίχως πάντως να έχει αξιώσεις τίτλου αφού είναι στο -11 από την πρωτοπόρο Σλάβια Πράγας.

Παιχνίδι λεπτών ισορροπιών, καθώς ο Παναθηναϊκός υπερέχει σε ποιότητα αλλά η Βικτόρια είναι σαφώς πιο δουλεμένη ομάδα και εξαιρετικά δυσκολοκατάβλητη. Οι στιγμές θα κρίνουν το αποτέλεσμα, δύσκολα θα «ανοίξει» το ματς σε ρυθμό και σκορ.

