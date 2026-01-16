Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι και η διαμονή στη Λυών για το ματς του ΠΑΟΚ

Ο αγώνας Λυών - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου είναι μια καλή αφορμή για ένα ταξίδι στη γαλλική πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δείτε πόσο θα σας κοστίσει να ταξιδέψετε στη Λυών.

Η Λυών είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία άνω των 2.000 ετών, ξεχωριστή αρχιτεκτονική, εξαιρετικά μουσεία και υψηλή γαστρονομική κουλτούρα που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας Rhône-Alpes, σε περίπου ίση απόσταση από το Παρίσι και τη Μασσαλία.

Η καλύτερη αφορμή για να γνωρίσετε τη γαλλική πόλη είναι ο αγώνας Λυών - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Από τα στενά της παλιάς πόλης Vieux Lyon μέχρι τις γκουρμέ εμπειρίες στα θρυλικά bouchons, κάθε γωνιά της Λυών είναι μια ανακάλυψη. Δείτε πόσο θα σας κοστίσει ένα ταξίδι εκεί, από τα αεροπορικά μέχρι τη διαμονή και τις μετακινήσεις.

