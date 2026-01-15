Λείπει ο Ναν χορεύει ο… Σόρτς την Μπάγερν!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν (20:30) στην 22η αγωνιστική της Euroleague, σε άλλη μία κρίσιμη στροφή.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά την επιστροφή στις νίκες με τη Βίρτους στο «T-Center» (84-71) άφησε πίσω τις δύο ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, αναπτερώνοντας την αυτοπεποίθηση, αλλά και το ρεκόρ της που πλέον είναι 13-8 και την διατηρεί μία νίκη πίσω από το γκρουπ των ομάδων της κορυφής σε έναν «μαραθώνιο» εύθραυστων ισορροπιών.

Το 0/2 που είχε προηγηθεί είχε προσθέσει φανερά άγχος και πίεση στο ματς με τη Βίρτους όπου η συνέπεια στην άμυνα ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, με το δεύτερο καλύτερο παθητικό της σεζόν (71) να υπογραμμίζει πως ο Παναθηναϊκός με αντίστοιχη συνέπεια μπορεί να παίρνει τις νίκες ανεξαρτήτως της ευστοχίας του στην άλλη πλευρά του παρκέ.

Η επίσκεψη στο «Sap Garden» είναι άλλο ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν το καλό πρόσωπο που έχουν δείξει στις εκτός έδρας αναμετρήσεις (6-4) απέναντι σε έναν αντίπαλο που φέτος κινείται στη μετριότητα (7-14) ωστόσο στο «σπίτι» του είναι ανταγωνιστικός (6-4).

Ο Παναθηναϊκός έχει 6 σερί νίκες επί των Βαυαρών και δύο σερί «διπλά» στο Μόναχο (75-82, 69-80), έχοντας τις λύσεις και το βάθος για να το διευρύνει. Στο 1.87 η νίκη με χάντικαπ -4.5 πόντων.

Το βάθος στο ρόστερ δίνει τη δυνατότητα να αναπληρώνονται κενά λόγω απουσιών, όπως αυτή του Ναν που προέκυψε και αναγκαστικά ανακατεύει την τράπουλα στην περιφέρεια.

Η μπάλα θα περάσει πολύ περισσότερο στον Σορτς που έχει δείξει πως με συνεχόμενα λεπτά στο παρκέ είναι αποδοτικός, κάτι που είχε κάνει μεταξύ άλλων στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ όταν είχε απουσιάσει ξανά ο MVP της Euroleague. Στο 1.79 το combo Over 18.5 πόντων και ασίστ του βραχύσωμου Αμερικανού.

Αντίπαλος σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Γουένιεν Γκέιμπριελ που φόρεσε πέρυσι τα πράσινα κι έχει έφεση στα κοψίματα. Στο 2.01 να έχει τουλάχιστον μία τάπα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

