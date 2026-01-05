To blog της Novibet παρουσιάζει τις 10 καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού την τελευταία δεκαετία

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πραγματοποιήσει ουκ ολίγες μεταγραφές τα τελευταία 10 χρόνια αλλάζοντας αρκετά πρόσωπα στο ρόστερ τους. Κάποιοι παίκτες βέβαια ήρθαν και έγραψαν το όνομα τους στην ιστορία της ομάδας.

Άλλοι έφτασαν στον Πειραιά ως ελεύθεροι, για άλλους δαπανήθηκαν κάποια χρήματα όμως άπαντες συνδέθηκαν με μεγάλες επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» . Στη λίστα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Top 10 καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού την τελευταία δεκαετία, με βάση την απόδοση, τη διάρκεια και τη συνολική προσφορά στους Πειραιώτες.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (2023)– Από τις καλύτερες της ιστορίας του

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί προσγειώθηκε τον Αύγουστου του 2023 στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό να τον αποκτά ως ελεύθερο από την Αλ Σαντ. Το όνομα του δεν έκανε αίσθηση στον κόσμο καθώς ο Μαροκινός ναι μεν είχε πολύ καλά νούμερα σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε, όμως είχε παίξει σε Τουρκία (Χαταϊσπόρ), Μαρόκο (ΡΑC, Μπερκάν, Γουιντάντ), Κίνα (Χεμπέι) και Κατάρ (Αλ Σαντ).

Δεν έτυχε θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο και άπαντες περίμεναν να τον δουν στο γήπεδο. Μετά από σχεδόν 3 χρόνια όμως ο Ελ Κααμπί αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές όχι απλώς της τελευταίας δεκαετίας, αλλά ολόκληρης της ιστορίας του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός επιθετικός έως τώρα σε 116 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα έχει πετύχει 75 γκολ και είναι το σημείο αναφοράς στην επίθεση. Κατέκτησε το Conference League to 2024 όπου και ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης (11 γκολ), ενώ 1 χρόνο μετά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και του Europa League (7 γκολ). Δικαιολογημένα έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.

Γιουσούφ Ελ Αραμπί – Το πρώτο μαροκινό «πολυβόλο»

Οι επιθετικοί από το Μαρόκο μάλλον ταιριάζουν γάντι στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» το καλοκαίρι του 2019 αποκτούν ως ελεύθερο τον Γιοσούφ Ελ Αραμπί από την Αλ Ντουχάιλ.

Σε αντίθεση με τον Ελ Κααμπί, ο ίδιος είχε καταθέσει τα διαπιστευτήρια του στην Ευρώπη με τις φανέλες των Καέν και Γρανάδα αλλά για μία τριετία ήταν στο Κατάρ.

Στο πρόσωπο του ο Ολυμπιακός βρήκε έναν τρομερό σκόρερ που μπορεί να παίξει και εκτός περιοχής. Στα 5 χρόνια που έμεινε στην ομάδα (2019-2024) κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα Conference League ενώ 2 φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Συνολικά σε 225 συμμετοχές πέτυχε 95 γκολ και μοίρασε 25 ασίστ, ενώ οι φήμες λένε ότι έβαλε

το χεράκι του και στη μεταγραφή του Ελ Κααμπί. Το 2024 αποχώρησε για τον ΑΠΟΕΛ και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στη Ναντ.

Ντάνιελ Ποντένσε – Ο «μικρός» μάγος

Το καλοκαίρι του 2018 ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Ντάνιελ Ποντένσε ο οποίος αποχωρεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην ομάδα μεταξύ ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν, ένα χρόνο μετά, 7.000.000 ευρώ στα «λιοντάρια» για τον Πορτογάλο, καταλαβαίνοντας από την αρχή ότι έχουν να κάνουν με έναν άκρως ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Μέχρι τον χειμώνα του 2020 ο Ποντένσε ξεχωρίζει στους «ερυθρόλευκου» και αναγκάζει τη Γουλβς να δώσει ένα ποσό κοντά στα 20.000.00 ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Μετά από μία 4ετία στην Αγγλία, ο βραχύσωμος εξτρέμ επιστρέφει ως δανεικός στο λιμάνι και κατακτά το Conference League με τον Ολυμπιακό. Αποχωρεί εκ νέου για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάπ αλλά μόλις για ένα χρόνο καθώς το καλοκαίρι του 2025 οι «ερυθρόλευκοι» τον αποκτούν εκ νέου ως δανεικό.

Τα 30 γκολ και οι 33 ασίστ σε 133 παιχνίδια δεν αποτυπώνουν επακριβώς το πόσοέχει προσφέρει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Τσικίνιο (2024) – Ο «εγκέφαλος» της μεσαίας γραμμής

Άλλος ένας παίκτης στη λίστα που αγωνίζεται ακόμα στην ομάδα. Τον χειμώνα του 2024 ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ενισχυθεί και ο τότε προπονητής του, Κάρλος Καρβαλιάλ φέρνει στην ομάδα τον Τσικίνιο.

Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στην Μπράγκα και οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν περίπου 1.000.000 στην Μπενφίκα για να πάρουν από τον Ιανουάριο τον Πορτογάλο στην ομάδα και δικαιώνονται.

Ο Τσικίνιο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του Conference League και ακόμα και τώρα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Ροντινέι (2022) – Η… τρέλα ήρθε από τη Βραζιλία

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο Ολυμπιακός έφερε για πρώτη φορά στην Ευρώπη τον Βραζιλιάνο Ροντινέι. Ο 31χρονος τότε δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Φλαμένγκο και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Μετά από 3 χρόνια ο Ροντινέι έχει γίνει πλέον αρχηγός της ομάδας, έχει κατακτήσει ένα νταμπλ και το Conference League το 2024 και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα «παιδιά» της κερκίδας. Έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 2027 και οι 134 εμφανίσεις με τα 8 γκολ και τις 25 ασίστ αναμένεται να αυξηθούν.

Ζοσέ Σα (2018) – Κέρβερος από την Πορτογαλία

Ο Ολυμπιακός στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου το 2018 έψαχνε για τερματοφύλακα και τελικά στις 3 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει τον Ζοσέ Σα ως δανεικό από την Πόρτο.

Ο Πορτογάλος δεν πήρε αμέσως τη φανέλα του βασικού καθώς έπαιζε ο Ανδρέας Γιαννιώτης αλλά στις 29 Οκτωβρίου έκανε ντεμπούτο στη Super League. Από τότε δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα και πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το 2019 οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν 2.500.000 ευρώ στους «δράκους» για να τον κάνουν δικό τους. Μετά από 2 πρωταθλήματα και 124 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό πουλήθηκε έναντι 8.000.000 ευρώ στη Γουλβς το 2021 και συνεχίζει μέχρι σήμερα στην Premier League.

Γκιγιέρμε (2018) – Μεταγραφή με κέρδος

Ο Ολυμπιακός ήθελε να βρει έναν μέσο που θα αναβάθμιζε τη μεσαία του γραμμή το καλοκαίρι του 2018 και κατέληξε στον Γκιγιέρμε. Έτσι έδωσε 3.000.000 ευρώ στην Ντεπορτίβο Λα Κορουνια και έκανε δικό του τον ποδοσφαιριστή. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η ποιότητα του στο γήπεδο. Μετά από 2 χρόνια με 79 συμμετοχές και 11 γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του.

Η Αλ Σαντ όμως έδινε στον ίδιο 3.000.000 ευρώ τον χρόνο, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτάσει αυτά τα νούμερα και τελικά έβαλε στα ταμεία του 6.000.000 ευρώ από την πώληση του.

Από τότε έως σήμερα ο Γκιγιέρμε αγωνίζεται στο Κατάρ και μάλιστα έχει γίνει και διεθνής με την εθνική ομάδα.

Ματιέ Βαλμπουενά (2019) – Ηγέτης στο γήπεδο

O Ματιέ Βαλμπουενά πήγε το καλοκαίρι του 2019 στον Ολυμπιακό και δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες συστάσεις. Με μία καριέρα πίσω του σε Μαρσέιγ, Ντιναμό Μόσχας, Λυών, Φενερμπαχτσέ και εθνική Γαλλίας ο μόνος ενδοιασμός ήταν η ηλικία του. Πήγε στην ομάδα στα 35 του χρόνια και τίμησε όσο λίγοι ξένοι τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σε 4 χρόνια πραγματοποίησε 150 συμμετοχές με 18 γκολ και 43 ασίστ. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 Κύπελλο και αποτέλεσε έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Το 2023 αποχώρησε για τον Απόλλωνα Λεμεσού, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλλιθέας και από το καλοκαίρι του 2025 ανήκει και πάλι στον Ολυμπιακό.

Έχει αναλάβει τον ρόλο του «δασκάλου» στη 2η ομάδα των Πειραιωτών στη Super League 2 και το τέλος της καριέρας του θα τον βρει στον Πειραιά.

Γιώργος Μασούρας (2019) – Πιστός στρατιώτης

Ένα ελληνικό όνομα στη λίστα. Ο Ολυμπιακός στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου το 2019 δίνει 400.000 ευρώ στον Πανιώνιο για να κάνει δικό του τον 25χρονο τότε Γιώργο Μασούρα.

Μέσα στην επόμενη εξαετία ο Έλληνας εξτρέμ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, έγινε διεθνής και φόρεσε το περιβραχιόνιο της ομάδας. Αποτελούσε πάντα μία αξιόλογη λύση για τα πλάγια της επίθεσης, χάρισε μεγάλες στιγμές στην ομάδα και πήρε και ο ίδιος πάρα πολλά.

Τον Ιανουάριο του 2025 δόθηκε δανεικός στη Μπούχομ, επέστρεψε το καλοκαίρι και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Καλίτζ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Συνολικά έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού 279 φορές έχοντας 57 γκολ και 32 ασίστ, αποτελώντας τον 8ο παίκτη σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας!

Αχμέντ Χασάν (2018)

Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 2018 αποκτά ως δανεικό από την Μπράγκα τον Αχμέντ Χασάν. Ο τότε προπονητής της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς ζητούσε επιτακτικά τη μεταγραφή γνωρίζοντας τι μπορεί να προσφέρει ο ποδοσφαιριστής.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έζησε μεγάλες στιγμές με την ομάδα στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής. Από buzzer-beater στο ελληνικό πρωτάθλημα και από γκολ σε ματς Champions League και Europa League, ο Χασάν αποτελούσε πάντα μία αξιόπιστη λύση.

Μετά από 2 δανεισμούς οι «ερυθρόλευκοι» αποκτούν με κανονική μεταγραφή τον παίκτη το 2020 έναντι 2.000.000 ευρώ από την Μπράγκα. Από το 2021 και έπειτα όμως αρχίζουν οι δανεισμοί σε Κόνιασπορ και Αλάνιασπορ και το 2023 ο Χασάν αποχωρεί ως ελεύθερος για την Πέντικσπορ.

Ακολούθησαν Ρίο Άβε και Χάβρη ενώ τώρα αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ.

Με τον Ολυμπιακό μέτρησε 38 γκολ σε 97 συμμετοχές με αυτά σε Μαρσέιγ (1-0) για το Champions League το 2020 και Αϊντχόφεν (2-1) το 2021 για το Europa League να έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κόσμου της ομάδας.

