Το τελευταίο ντέρμπι του έτους υπόσχεται… συγκινήσεις!

Με ντέρμπι κλείνει το 2025 στη Super League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:30) για την 15η αγωνιστική.

Το έτος ολοκληρώνεται για το πρωτάθλημα με ένα κρίσιμο ντέρμπι στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι υψηλής σημασίας όπου και οι δύο ομάδες κυνηγούν αποκλειστικά τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο με 2-0, παρέμεινε στους 32 βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη (0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»). Πλέον, δεν θέλει σε καμία περίπτωση νέα απώλεια, ώστε να μην απομακρυνθεί από την κορυφή.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μεσοβδόμαδα ολοκλήρωσε με νίκη τη League Phase του Κυπέλλου, επικρατώντας 4-1 της Μαρκό, και στοχεύει σε επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα μέσω του ντέρμπι, προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά πρωτιάς.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός που έκλεισε με το απόλυτο τη League Phase του Κυπέλλου (1-2 στην Καβάλα) κι έκλεισε θέση στα προημιτελικά του θεσμού, θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον «δικέφαλο» και τις πρώτες θέσεις. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έφτασε τους 22 βαθμούς μετά το 2-1 επί του Βόλου στη Λεωφόρο, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στη βαθμολογική καθίζηση που είχε προκύψει από την ήττα από την ΑΕΚ (2-3) και την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (2-2).

Το «τριφύλλι» έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και θέλει να εκμεταλλευτεί το ντέρμπι της Τούμπας, ώστε να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη τριάδα, κλείνοντας θετικά το 2025.

Οι δυο τους μας προσφέρουν σταθερά ντέρμπι με γκολ, με το G/G να έχει συνοδεύσει 10/11 τελευταίες τους μονομαχίες, ανάμεσά τους και το «πράσινο» 2-1 στη Λεωφόρο στον πρώτο γύρο. Στο 1.83 το G/G στην Τούμπα, ενώ το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή είναι στο 2.60.

