H συνήθεια που έγινε λατρεία με κορυφαίες επιλογές στην Γ Εθνική!

Η Γ’ Εθνική είναι και πάλι στη σέντρα και η Novibet κάθε Παρασκευή μεσημέρι βγάζει πρώτη τις αποδόσεις για όλα τα ματς της αγωνιστικής!

Στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνονται σπουδαία παιχνίδια και ντέρμπι κορυφής, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο σε όλους τους ομίλους, σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας!

Αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μετά από 10 συνολικά αγωνιστικές έχουν υπάρξει 31 αλλαγές προπονητών στις ομάδες, με τις καρέκλες στο πρωτάθλημα να είναι κάτι παραπάνω από «ηλεκτρικές».

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος

Στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής η Δόξα Δράμας (21β.) και ο Ηρακλής Θερμαϊκού (22β.) μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις (1-1) και συνεχίζουν να βρίσκονται στα πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η ομάδα των Αμπελοκήπων παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα (22 β., 6-4-0) και υποδέχεται την Ξάνθη (19β.) σε ένα ακόμη απαιτητικό παιχνίδι. Οι Ακρίτες μετράνε 1 ήττα σε 5 εκτός έδρας παιχνίδια φέτος (2-2-1) κι έρχονται από δύο σερί νίκες, επί Δόξας Δράμας και Κιλκισιακού. Ο άσος βρίσκεται στο 2.60 και το διπλό στο 2.30.

Φαβορί σε απόδοση 1.48 η δεύτερη Δόξα (21β.) στην έδρα του ΠΑΟΚ Δυτικού (8β.), με τους Δραμινούς να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές που πήραν μόνο 1 βαθμό.

Ο Πανθρακικός (20β.) δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον ΠΑΟΚ Δυτικού (8β.) αλλά με ένα γκολ στο 81’ πήρε τη νίκη που έψαχνε. Τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του ΠΑΟΚ Κρηστώνης (10β.) με στόχο τους τρεις βαθμούς.

2oς Όμιλος

H εντυπωσιακή Βέροια (26β.) με άλλη μία μεστή εμφάνιση πήρε τη νίκη (1-0) στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ακρίτες Συκεών (8β.) και συνεχίζει πρώτη και αήττητη τη φετινή της πορεία (8-2-0).



Την Κυριακή δίνει το μεγαλύτερο φετινό της τεστ καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον 2ο Απόλλωνα Καλαμαριάς (23β.) Οι Πόντιοι επικράτησαν με 3-1 του Ερμή Εξοχής (14β.) και μετά την ήττα τους στην πρεμιέρα μετράνε 9 αγωνιστικές αήττητοι (7-2-0). Στο μεγαλύτερο παιχνίδι ίσως και όλης της κατηγορίας αυτή την αγωνιστική, ο άσος είναι στο 1.66 και το διπλό στο 4.85.

Ο Σαρακηνός (11β.) πήρε τη νίκη (2-1) στην έδρα του Αστέρα Καρδίτσας (12β.) έχοντας υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο, τον Κώστα Τουρσούγκα. Ο Στέφανος Ξηροφώτος απολετεί παρελθόν και η ομάδα του Βόλου βρίσκεται στην αναζήτηση νέου κόουτς, του 3ου για φέτος καθώς είχε ξεκινήσει τη σεζόν με τον Γιάννη Μάγγο. Τώρα υποδέχεται την ουραγό και χωρίς νίκη ακόμα ΑΕ Ευόσμου (2β.), με τον άσο να είναι στο 1.37 και το διπλό στο 8.20.

3oς Όμιλος

Στον πάντα ενδιαφέροντα 3ο όμιλο, η νεανική φέτος Λαμία (19β.) πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Αστέρα Σταυρού (18β.) που έπαιζε από το 32’ με παίκτη λιγότερο. Τώρα η ομάδα της Φθιώτιδας, που ανέβηκε στη 2η θέση αλλά έχει χάσει πολλούς βαθμούς στην έδρα της (2-3-0), υποδέχεται την Αναγέννηση Άρτας (14β.) η οποία επικράτησε της ΑΕ Λευκίμμης (13β.).Ο άσος βρίσκεται στο 2.10 και το διπλό στο 3.15.

Ο Άρης Φιλιατών (20β.) πέρασε στην κορυφή, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον ουραγό Θεσπρωτό. Με γκολ στο 88’ πήρε τη νίκη με 1-0 και τώρα αγωνίζεται στη Λευκάδα απέναντι στον αήττητο στα τελευταία 6 ματς (3-3-0), Τηλυκράτη. Ο άσος βρίσκεται στο 1.96 και το διπλό στο 3.55.

Ο Γιάννης Χονδρογιάννης, εν τω μεταξύ, αποτελεί παρελθόν από τη Λευκίμμη και για την ώρα ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Γιάννης Φλώρος μαζί με τον Φίλιππο Τάντη θα καθοδηγήσουν την ομάδα - ντεμπούτο θα κάνουν κόντρα στον ουραγό Θεσπρωτό, που έχει 8 ήττες σε 8 αγώνες, με τέρματα 4-24.

4oς Όμιλος

Η Ζάκυνθος (25β.) και ο Παναιγιάλειος (25β.) συνεχίζουν στην κορυφή σε έναν συναρπαστικό όμιλο. Ο σύλλογος του Ιονίου πέτυχε την 7η σερί νίκη του επικρατώντας με 2-1 του Πανθουριακού (8β.) και τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του Πέλοπα Κιάτου (12β.) που μετά το καλό του ξεκίνημα μετράει 6 ήττες σε 7 παιχνίδια. Ο άσος προσφέρεται στο 11.00 και το διπλό στο 1.20.

Από την άλλη ο Παναιγιάλειος έχει ακόμα καλύτερο σερί με 8 στα 8. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 1-0 του Ερμή Μελιγούς (3β.) και έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του ΑΟ Μιλτιάδη (12β.), στον Πύργο Τριφυλίας. Ο άσος είναι στο 3.00 και το διπλό στο 2.25.

Από κοντά ακολουθεί ο Πύργος (23β.) ο οποίος πήρε μία εμφατική νίκη (4-0) στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πέλοπα Κιάτου. Αυτή την αγωνιστική αγνίζεται μακριά από το σπίτι του με αντίπαλο τη Θύελλα Πάτρας (12β.). Ο άσος βρίσκεται στο 6.70 και το διπλό στο 1.40.

5oς Όμιλος

Ο Άρης Πετρούπολης (22β.) παραμένει την κορυφή της βαθμολογίας, αν και την προηγούμενη αγωνιστική έμεινε στο 0-0 στη Ρόδο με τον Διαγόρα (12β.). Στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αμαρυνθιακό είναι το μεγάλο φαβορί με τον άσο να είναι στο 1.10 και το διπλό στο 17.00 - προτελευταίοι στην κατάταξη οι φιλοξενούμενοι, με 4/4 ήττες εκτός έδρας και μία νίκη στα χαρτιά επί της Ρόδου.

Η Νέα Ιωνία (21β.) μετά το ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής και τους 3 βαθμούς που πήρε λόγω της αποβολής της Ρόδου από το πρωτάθλημα, έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Νέας Αρτάκης (17β.). Οι γηπεδούχοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμα ήττα στο «σπίτι» τους (2-3-0), με τον άσο να βρίσκεται στο 1.90 και το διπλό στο 3.70.

Ο νεανικός Κένταυρος Βριλησσίων (7β.) συνεχίζει να παίζει ανοιχτά, έχει πάντως να νικήσει από την πρεμιέρα, αν εξαιρεθεί το άνευ αγώνος τρίποντο με τη Ρόδο. Στα 4/5 τελευταία του ματς σημειώθηκαν Over 2.5 γκολ, το οποίο δίνεται σε απόδοση 2.00 στη φιλοξενία του Διαγόρα, που ακόμα δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας (0-3-2).

6oς Όμιλος

Στο ντέρμπι κορυφής της προηγούμενης αγωνιστικής ο, εντυπωσιακός φέτος, Αστέρας Βάρης (23β.) με 2 γκολ του Ντούλια στο 2ο ημίχρονο πήρε τη νίκη (2-1) απέναντι στη Μύκονο και έμεινε μόνος στην 1η θέση της βαθμολογίας.



Ακολουθεί η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ιωνικό (16β.) που απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο από τον Ατσαλένιο, επεκτείνοντας το αήττητο σερί του στις 6 αγωνιστικές (3-3-0). Ο άσος είναι στο 2.15 και το διπλό στο 3.20.



Ο Ηλυσιακός (8β.) μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα με 5-1 από τον Γιούχτα (14β.) προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Ανδρέας Ματζούνης αποτελεί παρελθόν, με τον Γιώργο Τσαμόπουλο να αποτελεί τον αντικαταστάτη του.



Ο νέος τεχνικός, γνώστης της κατηγορίας καθώς μέχρι πριν ενάμιση μήνα βρισκόταν στον πάγκο του Εθνικού Αστέρα, θα κάνει ντεμπούτο στην Αγία Μαρίνα Χανίων, με τον τοπικό Γρανίτη να μετρά 10/10 ήττες, παρότι ειδικά στην έδρα του το παλεύει. Ο άσος προσφέρεται στο 7.10 και το διπλό στο 1.37.



Ο ιστορικός Εθνικός Πειραιά (21 β.) έχει βρει ρυθμό κι ανέβηκε 2ος, με ρεκόρ 6-1-0 στα 7 τελευταία του παιχνίδια. Υποδέχεται τον πάντα επικίνδυνο Ατσαλένιο (19 β.), με τον άσο στο 1.50 και το διπλό στο 5.45.



Μεγάλο παιχνίδι προβλέπεται και στην Ανάβυσσο, με τον 5ο Σαρωνικό (18 β.) να φιλοξενεί την 3η Μύκονο (20 β.), που φαίνεται να διανύει περίοδο κάμψης, με τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-1-2). Φαβορί στις αποδόσεις οι φιλοξενούμενοι, με τον άσο στο 2.65 και το διπλό στο 2.35.



1oς Όμιλος

Ηρακλής Θερμαϊκού – Ξάνθη (30/11, 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Δόξα Δράμας (30/11, 15:00)

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Πανθρακικός (30/11, 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – Κιλκισιακός (30/11, 15:00)

Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Κρύας Βρύσης (30/11, 15:00)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Αετός Οφρυνίου (30/11, 15:00)

2oς Όμιλος

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Εορδαϊκός (30/11, 15:00)

Σαρακηνός – ΑΕ Ευόσμου (30/11, 15:00)

Ερμής Εξοχής – Αστέρας Καρδίτσας (30/11, 15:00)

Κοζάνη – Πιερικός (30/11, 15:00)

Ακρίτες Συκεών – Εθνικός Νέου Κεραμιδιού (30/11, 15:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Βέροια (30/11, 15:00)

3oς Όμιλος

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΠΟ Ελασσόνας (30/11, 15:00)

Πρόοδος Ρωγών – Τρίκαλα (30/11, 15:00)

Τηλυκράτης Λευκάδας – Άρης Φιλιατών (30/11, 15:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Αστέρας Σταυρού (30/11, 15:00)

ΠΑΣ Λαμία – Αναγέννηση Άρτας (30/11, 15:00)

ΑΕ Λευκίμμης – Θεσπρωτός (30/11, 15:00)

4oς Όμιλος

Πέλοπας Κιάτου – Ζάκυνθος (30/11, 13:00)

Πανθουριακός – Πανγυθεατικός (30/11, 15:00)

Θύελλα Πατρών – Πύργος (30/11, 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – Παναχαϊκή (30/11, 15:00)

Ερμής Μελιγούς – ΠΑΣ Κόρινθος (30/11, 15:00)

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος (01/12, 15:00)

5oς Όμιλος

ΑΕΡ Αφάντου – Δόξα Βύρωνος (30/11, 15:00)

Νέα Αρτάκη – Νέα Ιωνία (30/11, 15:00)

Άρης Πετρούπολης – Αμαρυνθιακός (30/11, 15:00)

Κένταυρος Βριλησσίων – Διαγόρας Ρόδου (30/11, 15:00)

Εθνικός Αστέρας – Απόλλων Καλυθιών (30/11, 15:00)

Ρόδος – ΑΟ Καρύστους 0-3 α.α.

6oς Όμιλος

Σαρωνικός Αναβύσσου – ΑΕ Μυκόνου (30/11, 13:00)

Γιούχτας – ΑΟ Χαϊδαρίου (30/11, 15:00)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Ηλυσιακός (30/11, 15:00)

Ιωνικός – Αστέρας Βάρης (30/11, 15:00)

Εθνικός Πειραιώς – Ατσαλένιος (30/11, 15:00)

Θύελλα Ραφήνας – Αίας Σαλαμίνας (30/11, 15:00)

