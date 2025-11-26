MEPs: Κατώτατο όριο τα 16 για χρήση social media

Η Ευρώπη ετοιμάζει σαρωτικές αλλαγές: όριο ηλικίας 16 για social media, τέλος στις εθιστικές λειτουργίες και αυστηρή προστασία ανηλίκων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Τα παιδιά και οι έφηβοι σε όλη την Ευρώπη μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουν πιο αυστηρούς κανόνες online, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μεγάλες αλλαγές για να προστατεύσει τους ανήλικους από επικίνδυνες ψηφιακές πρακτικές.

Με ένα νέο ψήφισμα που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να ορίσει κατώτατο όριο ηλικίας τα 16 για πρόσβαση στα social media, στις πλατφόρμες με video content και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης- εκτός αν υπάρχει γονική συναίνεση για όσους είναι 13 έως 16.

Η απόφαση πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία: 483 ψήφοι υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, αφού 1 στα 4 εμφανίζει σημάδια «προβληματικής» ή εθιστικής χρήσης του κινητού.

Ένα κοινό όριο ηλικίας για όλη την Ευρώπη

Το Κοινοβούλιο θέλει ένα ενιαίο όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε οι γονείς να ξέρουν πότε και πώς τα παιδιά τους μπορούν να μπουν στα social. Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και η ιδέα οι ανώτεροι διευθυντές των πλατφορμών να θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι όταν οι εταιρείες παραβιάζουν συστηματικά τους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων.

Οι MEPs στηρίζουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας και του ψηφιακού πορτοφολιού eID, αλλά τονίζουν ότι αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι ακριβή και να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των παιδιών. Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι οι πλατφόρμες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο σε αυτά- πρέπει να σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους εξ αρχής με γνώμονα την ασφάλεια των ανηλίκων.

Τέλος στον “εθιστικό” σχεδιασμό

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρή δράση ενάντια σε λειτουργίες και αλγορίθμους που κρατούν τους νέους «κολλημένους» στην οθόνη. Μεταξύ των προτάσεων:

• Απαγόρευση των πιο εθιστικών λειτουργιών.

• Απενεργοποίηση από προεπιλογή άλλων εθιστικών λειτουργιών για ανηλίκους.

• Μπλοκάρισμα ιστοσελίδων που δεν ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

• Αντιμετώπιση πρακτικών όπως στοχευμένες διαφημίσεις, influencer marketing, dark patterns και άλλες πειστικές τεχνικές που ωθούν τους νέους να περνούν περισσότερη ώρα online.

• Απαγόρευση αλγορίθμων που βασίζονται σε engagement-based recommendations για λογαριασμούς ανηλίκων.

• Προστασία των παιδιών από εμπορική εκμετάλλευση, όπως η παροχή χρηματικών κινήτρων σε παιδιά-ινφλουένσερς (kidfluencers).

Ανησυχία και για τα εργαλεία AI

Το ψήφισμα δίνει μεγάλη έμφαση και στα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Οι MEPs ζητούν άμεση δράση απέναντι σε:

• deepfakes

• bots «συντροφιάς» (AI companions)

• ανεξάρτητα AI agents

• εφαρμογές που δημιουργούν γυμνές ή παραποιημένες εικόνες χωρίς συναίνεση

Οι τεχνολογίες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για ανήλικους, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην ψυχολογία και στην ασφάλειά τους.

«Το πείραμα τελειώνει εδώ»

Η εισηγήτρια Christel Schaldemose (S&D, Δανία) τόνισε στη συζήτηση:

«Είμαι περήφανη που αυτό το κοινοβούλιο ενώνεται για να προστατεύσει τους ανήλικους online. Με την ισχυρή εφαρμογή του Digital Services Act, τα μέτρα αυτά θα ανεβάσουν θεαματικά το επίπεδο προστασίας. Λέμε ξεκάθαρα στις πλατφόρμες: οι υπηρεσίες σας δεν είναι για παιδιά. Το πείραμα τελειώνει εδώ.»

Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την αλλαγή

Σύμφωνα με το Eurobarometer 2025:

• 93% ανησυχούν για τις επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία των νέων

• 92% ανησυχούν για τον διαδικτυακό εκφοβισμό

• 92% θέλουν αποτελεσματικούς τρόπους περιορισμού πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο

Ταυτόχρονα, 97% των νέων μπαίνουν online καθημερινά, ενώ 78% των εφήβων 13-17 ελέγχουν το κινητό τους τουλάχιστον κάθε ώρα — συχνά λόγω λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να τους κρατούν «κολλημένους».

Με αρκετές χώρες της ΕΕ ήδη να εξετάζουν αυστηρότερα όρια ηλικίας και συστήματα επαλήθευσης, το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρο: οι κανόνες πρέπει να εξελιχθούν για να προστατεύσουν πραγματικά τα παιδιά στη νέα ψηφιακή εποχή.

