Μπλακ Φράιντεϊ για... αρχόντους!
Η Μπλακ Φραϊντέι φέτος δεν… αστειεύεται! Γιατί με αυτή την προσφορά* μπαίνεις σαν άρχοντας με 2.025 δώρα*, που σε περιμένουν στο πρώτο τραπέζι στην πίστα της διασκέδασης. Αυτή η εβδομάδα από σπέσιαλ γίνεται επικά… Μπλακ!
Έπικ Μπλακ Φράιντεϊ με 2.025 δώρα* από την Προσφορά Γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Στην Vistabet το παιχνίδι είναι για… αρχόντους και ξεκινά με 2.025 δώρα* από την επική Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση! Αυτή την Μπλακ Φράιντεϊ της ζεις από το… πρώτο τραπέζι στην πίστα της διασκέδασης. Το παιχνίδι στο Live Casino και η εμπειρία του Στοιχήματος ξεκινούν με μοναδικό τρόπο και σπέσιαλ δώρα*.
Το Live Casino της Vistabet «ανοίγει» τις πύλες του και είναι διαθέσιμο απ’ όπου κι αν είσαι μέσω κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ντίλερ που μιλούν ελληνικά είναι διαθέσιμοι σε τραπέζια Ρουλέτας ή Μπλάκτζακ εκεί όπου κάνεις φουλ… της διασκέδασης! Διάσημα Live Game Shows έρχονται από την οθόνη της τηλεόρασης με μοναδικά γραφικά. Τίτλοι όπως το Who Wants to be a Millionaire Live Roulette (©2021 CPT Holdings.,Inc. All Rights Reserved.) μπορείς να τα βρεις στο πιο αληθινό Live Casino και το πορτοκαλί app.
Φουλ της διασκέδασης με 2.025 δώρα* από Έπικ Μπλακ Φράιντεϊ!
Επικές στιγμές ζεις και στο Στοίχημα με Priceboosts κάθε μέρα. Ακόμα μπορείς να βρεις τις κορυφαίες αναμετρήσεις με 0% Γκανιότα*, την ώρα που το Build A Bet* είναι διαθέσιμο και στο Live!
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
