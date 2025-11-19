Ολυμπιακός: Το teaser του Ερασιτέχνη που είναι γεμάτο υποσχέσεις
Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media ένα μικρό βίντεο σχετικά με μία έκπληξη που ετοιμάζει ο Ερασιτέχνης.
Πολλά ερωτηματικά δημιούργησε στους οπαδούς του Ολυμπιακού ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media, το οποίο είναι teaser για κάτι που ετοιμάζει ο Ερασιτέχνης.
Στο βίντεο φαίνεται μία φανέλα με σκιά πάνω της ώστε να μην φαίνεται το σχέδιο, κάνοντας τους οπαδούς να εντυπωσιαστούν και να αναμένουν το αποτέλεσμα.
