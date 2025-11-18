Έρχεται το Family Sports Park: Μια Ημέρα για Όλη την Οικογένεια – Αθλητισμός, Δημιουργία, Διασκέδαση

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | 11:00 – 18:00 | Πλατεία Σουρμένων, Ελληνικό ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Liquid Media στηρίζει ενεργά την οικογένεια και τον αθλητισμό, διοργανώνοντας το Family Sports Park, ένα ολοήμερο event αφιερωμένο στην ψυχαγωγία, τη δημιουργικότητα και τη φυσική δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους.



Η ημέρα θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και παράλληλα, θα ανοίξουν όλα τα σημεία δραστηριοτήτων, ενώ οι promoters της La Roche-Posay θα υποδέχονται τους επισκέπτες, ενημερώνοντάς τους για τις σειρές LIPIKAR & CICAPLAST, μοιράζοντας free gifts και δείγματα προϊόντων.



Από τις 11:00 έως τις 13:00, οι επισκέπτες θα απολαύσουν τις πρώτες αθλητικές επιδείξεις. Ο Α.Ο.Ν.Α. θα ανοίξει το πρόγραμμα με Judo, ακολουθούμενος από τον Αθλητικό Σύλλογο Άθλος θα παρουσιάσει εντυπωσιακές τεχνικές Tang Soo Do & Soo Bahk Do, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη δράση στις πρωινές επιδείξεις. Την ίδια στιγμή, ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών θα πραγματοποιεί δράσεις Κωπηλασίας και λίγο πιο δίπλα ο Αθλητικός Όμιλος Νέας Αλεξάνδειας, Ερμής θα μοιράζει τρίπλες σε μία δίωρη δράση. Φυσικά, θα υπάρχουν και βελάκια από το Darts Academy, όπου θα δοκιμάζουν το κοινό στη συγκέντρωση και στη στόχευση. Η επιτραπέζια αντισφαίριση δεν θα λείπει από τις δραστηριότητες, καθώς η Α.Σ Άρτεμις Ελληνικού θα τεστάρει τα αντανακλαστικά μικρών και μεγάλων στις γρήγορες μπαλιές. Στον χώρο θα λειτουργούν και παράλληλες παιδικές δραστηριότητες: ζωγραφική από τη Frezyderm, face painting, παιχνίδια και δραστηριότητες “Play All Day” όπως τραμπολίνο, mini golf, bowling, πίστα Survivor και virtual games.



Στις 11:30, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ξιφασκία μέσα από την επίδειξη του Ομίλου Γλυφάδας και Νοτίων. Παράλληλα στις 12:00, ο Α.Σ. Σουρμένα θα βρίσκεται στον χώρο του γηπέδου με δράσεις ποδοσφαίρου, σε ένα τρίωρο γεμάτο παιχνίδι και ενθουσιασμό για τα παιδιά.



Αργότερα, στις 13:00, τη σκυτάλη παίρνουν ο Α.Σ. Αριστόμαχος με Kick Boxing & Πυγμαχία, αλλά και η Ακαδημία Judo Danro Ελληνικού-Αργυρούπολης με μία ακόμη παρουσίαση Judo που συνδυάζει πειθαρχία και τεχνική. Επιπλέον, ο Αθλητικός Σύλλογος Ηλεκτρουπόλεως – Ελληνικού θα μας βάλει πάλι στο παιχνίδι της ταχύτητας και της ομαδικότητας μέσα από το μπάσκετ.



Το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 18:00, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελικές επιδείξεις: η Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών Αθηνών και ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Η Ταν Η Επί Τάς» θα παρουσιάσουν δυναμικά προγράμματα Judo και πολεμικών τεχνών αντίστοιχα, κλείνοντας τις αθλητικές δράσεις με θεαματικό τρόπο.



Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι μικροί φίλοι θα απολαμβάνουν θεάματα όπως Puppet Show (16:00 – 16:45), Bubble Show (17:00 – 17:45) και Magic Show (17:00 – 18:00), γεμάτα χρώμα, φαντασία και συμμετοχή του κοινού.



Το Family Sports Park υπόσχεται μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, δημιουργικότητα και χαμόγελα - μια γιορτή της οικογένειας, του αθλητισμού και της θετικής ενέργειας, με την υπογραφή της Liquid Media.

Αναλυτικό πρόγραμμα



ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ



Smile Faces

11:00 – 13:00

Καλλιτέχνες σε ξυλοπόδαρα χαμογελούν στους μικρούς μας φίλους από…ψηλά! Μία τέλεια ευκαιρία για παιχνίδι και όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια.

11:00 – 18:00

Μασκώτ μπάλες θα είναι εκεί για να δίνουν τον παλμό και να εμψυχώνουν τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να φωτογραφίζονται μαζί τους.

11:00 - 18:00

Οικογένεια και FREZYDERM πάνε μαζί! Η εταιρεία με τα ειδικά μελετημένα προϊόντα φροντίδας που εμπιστεύονται οι γονείς για την καθημερινή περιποίηση των παιδιών τους, φροντίζει και για… τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των μικρών μας φίλων ! Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα χαρούμενο και δημιουργικό ταξίδι μέσα από τη ζωγραφική. Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία και τα προϊόντα της εδώ

Face Painting

11:00 – 18:00

Ώρα για χρώμα! Οι make up artists ετοιμάζουν τους μικρούς φίλους και γεμίζουν χρώματα στα πιο γλυκά προσωπάκια - μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, πεταλούδες και ήρωες που αγαπά το κάθε παιδί, πάντα με ασφαλή, kids friendly υλικά.

Gifts for all

11:00 – 18:00

Η La Roche-Posay θα είναι μαζί μας με τα αγαπημένα προϊόντα LIPIKAR και CICAPLAST! Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τη φροντίδα των προϊόντων, να μάθετε περισσότερα από τις promoters για τα οφέλη τους και φυσικά… να φύγετε με υπέροχα free gifts!



Sports Arena

11:00 – 15:00

Πολεμικές Τέχνες / Μέσα από κινήσεις, τεχνικές και μικρές «μάχες» ρίχνονται στο τατάμι! Οι μικροί αθλητές δοκιμάζουν Jiu Jitsu, Aikido και άλλα μαχητικά αθλήματα, μαθαίνουν σεβασμό και αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από την εμπειρία της δράσης.

11:00 - 18:00

ΗΡΩΝ ENERGY SPOT / VIRTUAL SPOT

Ο ΗΡΩΝ προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μια μοναδική εμπειρία στο Energy Spot — έναν διαδραστικό χώρο γεμάτο δράση, γνώση και δημιουργικό παιχνίδι. Με αθλητικά challenges, έξυπνα quiz και ομαδικά παιχνίδια, η ψυχαγωγία γίνεται αφορμή για μάθηση.



Play all day!

11:00 - 18:00

Αθλητικό Τραμπολίνο / Τα άλματα γεμίζουν τον χώρο με ενθουσιασμό, η κίνηση γίνεται παιχνίδι και η αδρεναλίνη ανεβαίνει σε κάθε προσπάθεια. Όλα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που δίνει ρυθμό και χαμόγελα.

Bowling / Ένα παιχνίδι που φέρνει γέλιο και αγωνία σε κάθε ρίψη. Τα παιδιά δοκιμάζουν την τύχη και την τεχνική τους, οι γονείς χειροκροτούν, και όλοι μαζί χαίρονται μικρές νίκες σε μια πίστα φτιαγμένη για διασκέδαση.

Golf / Το κλαμπ στα χέρια, η μπάλα στη θέση της και η συγκέντρωση στο μάξιμουμ∙ κάθε χτύπημα κρύβει πρόκληση και χαρά, σε μια εμπειρία που ενώνει παιχνίδι, τεχνική και αληθινή διασκέδαση.

Μεγάλη Πίστα Survivor / Μια αληθινή περιπέτεια γεμάτη εμπόδια! Σκαρφάλωμα, τρέξιμο, ισορροπία και δράση σε μια πίστα ειδικά φτιαγμένη για παιχνίδι. Οι παρουσιαστές δίνουν τον ρυθμό, ενθαρρύνουν και μετατρέπουν κάθε γύρο σε μοναδικό σόου.



It's Show Time

16:00 – 16:45

Puppet Show / Πολύχρωμες κούκλες ανεβαίνουν στη σκηνή και ζωντανεύουν χαρακτήρες, με ιστορίες γεμάτες γέλιο και περιπέτεια. Μια μοναδική εμπειρία που μαγνητίζει τα παιδιά και τα ταξιδεύει σε έναν κόσμο φαντασίας.

17:00 – 17:45

Bubble Show Ένα εντυπωσιακό θέαμα με σαπουνόφουσκες σε διάφορους σχηματισμούς. Η κίνηση και η διαφάνειά τους δημιουργούν μια ατμόσφαιρα παιχνιδιού και θαυμασμού, που καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.

17:00 – 18:00

Magic Show / Ένας χαρισματικός μάγος γεμίζει τη σκηνή με ατμόσφαιρα μυστηρίου και φαντασίας. Εντυπωσιακά κόλπα και ανατροπές κρατούν όλους σε αγωνία, ενώ οι διαδραστικές στιγμές κάνουν το κοινό μέρος της μαγείας



Αθλητικές Δραστηριότητες

11:00 – 11:45

Α.Ο.Ν.Α.

Επίδειξη Judo – Οι αθλητές του συλλόγου παρουσιάζουν τεχνικές ισορροπίας και αυτοσυγκέντρωσης, σε ένα άθλημα που συνδυάζει δύναμη και σεβασμό.

11:00 – 11:45

Αθλητικός Σύλλογος Άθλος

Tang Soo Do & Soo Bahk Do –-Εντυπωσιακές τεχνικές από δύο παραδοσιακές κορεατικές πολεμικές τέχνες που συνδυάζουν πειθαρχία, ακρίβεια και δυναμική κίνηση. Οι αθλητές του συλλόγου παρουσιάζουν την αρμονία δύναμης και αυτοελέγχου που χαρακτηρίζει τα συστήματα αυτά.

11:00 – 12:45

Ερμής Αθλητικός Όμιλος Νέας Αλεξάνδρειας

Μπάσκετ - Γρήγορος ρυθμός, ομαδικό παιχνίδι και πάθος για το αγαπημένο άθλημα μικρών και μεγάλων. Οι αθλητές του συλλόγου δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε μια δίωρη δράση γεμάτη τρίπλες, συνεργασίες και όμορφες φάσεις.

11:00 – 13:00

Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών

Κωπηλασία – Μια εμπειρία γεμάτη ομαδικότητα και κίνηση όχι μονο στο νερό αλλά και έξω από αυτό!

11:00 – 14:00

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Mini Tennis – Παιχνίδι, ρακέτες και πολύ γέλιο για τα παιδιά!

11:00 – 14:00

Darts Academy

Βελάκια- Μια ξεχωριστή δραστηριότητα που συνδυάζει συγκέντρωση, στόχευση και ψυχραιμία. Το κοινό γνωρίζει το άθλημα μέσα από δοκιμές, καθοδήγηση και επιδείξεις ακριβείας.

11:00 – 18:00

Α.Σ. Άρτεμις Ελληνικού

Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Γρήγορες μπαλιές, αντανακλαστικά και πολλή διασκέδαση.

11:30 – 13:00

Όμιλος Ξιφασκίας Γλυφάδας & Νοτίων Προαστίων

Ξιφασκία – Ένα άθλημα γεμάτο στρατηγική, ευγένεια και κομψές κινήσεις.

12:00 – 12:45

Α.Γ.Σ. Δαίδαλος

Δράση με Ταεκβοντό & Kick Boxing – Ενέργεια, τεχνική και δυνατές επιδείξεις για μικρούς και μεγάλους.

12:00 – 15:00

Α.Σ. Σουρμένα

Ποδόσφαιρο – Οι μικροί αθλητές του συλλόγου δείχνουν το πάθος τους για το πιο αγαπημένο άθλημα του κόσμου, σε ένα τρίωρο γεμάτο δράση και γκολ!

13:00 – 13:45

Α.Σ. Αριστόμαχος

Kick Boxing & Πυγμαχία – Γεμάτα ένταση, ρυθμό και δυναμισμό.

13:00 – 13:45

Ακαδημία Judo Danro Ελληνικού-Αργυρούπολης

Judo – Ισορροπία, τεχνική και ομαδικό πνεύμα σε μια όμορφη παρουσίαση.

13:00 – 14:45

Αθλητικός Σύλλογος Ηλεκτρουπόλεως – Ελληνικού

Μπάσκετ - Δυναμικές προπονητικές ασκήσεις, παιχνίδι και αγωνιστικό πνεύμα. Οι αθλητές του συλλόγου δείχνουν τεχνική, ταχύτητα και ομαδικότητα σε μια ζωντανή και γεμάτη ένταση παρουσίαση.

14:00 – 14:45

Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών Αθηνών

Judo – Εντυπωσιακή επίδειξη που δείχνει τη δύναμη και τη φιλοσοφία του αθλήματος.

14:00 – 14:45

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Η Ταν Η Επί Τάς» Πολεμικές Τέχνες - Μια παρουσίαση γεμάτη ενέργεια και πολεμικό πνεύμα, με τεχνικές που αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα, την πειθαρχία και τη δύναμη του ομαδικού συνόλου. Για μικρούς και μεγάλους που αγαπούν την κίνηση και την παράδοση.