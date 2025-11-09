O Παναθηναϊκός για την επιστροφή και ο ΠΑΟΚ για την εδραίωση!

Ντέρμπι με άρωμα Ευρώπης στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ (21:00) για την 10η αγωνιστική της Super League.

Μετά τις νίκες τους στη League Phase του Europa League, «πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα κρίσιμο ντέρμπι με μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία στην κούρσα του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο Βόλο (1-0) έχει μείνει πολύ πίσω και συγκεκριμένα στο -11 από την κορυφή με αγώνα λιγότερο, χάντικαπ που καλείται να καλύψει αρχής γενομένης από την μονομαχία με τον πρωτοπόρο «δικέφαλο» του Βορρά.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ωστόσο έδειξε αντίδραση και πήρε ώθηση μέσω της ευρωπαϊκής αποστολής της, παίρνοντας τη νίκη στη Σουηδία επί της Μάλμε (0-1) χάρη στο γκολ του Τζούρισιτς στο 85’, αυξάνοντας έτσι τις ελπίδες καλού πλασαρίσματος για τα νοκ άουτ του Europa League.

Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε φουλ φόρμα, κάτι που μαρτυρούν οι επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με τελευταία το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα, όπου και τα τέσσερα τέρματα σημειώθηκαν στο διάστημα 54’-75’ από Μπιάνκο, Γιακουμάκη, Κωνσταντέλια, Μπάμπα ώστε να μετουσιωθεί σε «τρίποντο» το αριθμητικό πλεονέκτημα από την αποβολή των Ελβετών από το 5’.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει 4/4 στο πρωτάθλημα, μεταξύ αυτών δύο θρίαμβοι σε ντέρμπι (2-1 με τον Ολυμπιακό, 0-2 με την ΑΕΚ) και στοχεύει σε άλλον έναν για να παραμείνει μόνη στην κορυφή (23 βαθμοί) και να στείλει μήνυμα υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών της.

Οι δύο ομάδες συνηθίζουν να σκοράρουν στα μεταξύ τους παιχνίδια (11/12 τελευταία με G/G) και να… απαντούν στα γκολ που δέχονται. Στο 2.60 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Για τον Παναθηναϊκό το γκολ του Τζούρισιτς στη Σουηδία είναι σημαντικό για τον ίδιο τον παίκτη που παίζει πιο κοντά στην περιοχή πλέον με τον Μπενίτεθ ώστε να παραγάγει τελικές προσπάθειες. Στο 3.25 το γκολ του Σέρβου, ενώ παράδοση με γκολ εναντίον του «τριφυλλιού» έχει ο Ζίβκοβιτς, το γκολ του οποίου είναι στο 4.00.

