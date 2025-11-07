O γεμάτος Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΣΕΦ (21:15) για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη εβδομάδα επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα καθώς επικράτησαν εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, κάτι που αποτυπώθηκε και στο σκορ, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν πιο ψύχραιμοι στο τέλος και κατάφεραν να πανηγυρίσουν.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 ενώ διψήφιοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Ντόρσεϊ (11π.) και Μιλουτίνοφ (10π.).

Οι Πειραιώτες έφτασαν έτσι το 5-3 και θέλουν να δώσουν συνέχεια εκμεταλλευόμενοι και την έδρα τους. Η νίκη του με χάντικαπ (-11.5) απέναντι στην Παρτιζάν προσφέρεται σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Στο πρωτάθλημα προέρχονται από μία επιβλητική νίκη με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο όπου έχαναν με 23-22, πάτησαν γκάζι και έφτασαν σε αυτή τη διαφορά. Οι Βεζένκοφ (27π.) και Χολ (23π.) ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό που παραμένει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα

O Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί σταθερά το σημείο αναφοράς στην επίθεση για τον Ολυμπιακό και το να σκοράρει over 22.5 πόντους προσφέρεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Από την άλλη η Παρτιζάν μετράει τρεις σερί ήττες στην Euroleague. Την προηγούμενη αγωνιστική είδε την Μπαρτσελόνα να φεύγει με το διπλό από το Βελιγράδι (78-76) χάρις σε ένα buzzer beater του Κλάιμπερν.

Ο Ουάσινγκτον πέτυχε 21 πόντους για την ομάδα του Ομπράντοβιτς ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε double-double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ. Οι επιδόσεις αυτές όμως δεν ήταν αρκετές και οι Σέρβοι έφυγαν απογοητευμένοι από το γήπεδο τους.

Ακολούθησε μάλιστα νέο αρνητικό αποτέλεσμα αυτή τη φορά για την Αδριατική Λίγκα απέναντι στην Ντουμπάι (82-70). Η Παρτιζάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων σε μία αναμέτρηση όπου δεν διακρίθηκε κάποιος παίκτης της. Μόνο ο Πάρκερ κατάφερε να σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων (10π.), δείγμα και της συνολικής εμφάνισης της ομάδας.

Στη Euroleague έχει μέσο όρο 83.6 πόντους και το over 169.5 πόντοι στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό βρίσκεται σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



