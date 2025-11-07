Sports Party με το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

Απολαμβάνεις το μεγάλο παιχνίδι στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις.

Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (21:00).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασαν 3 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Στο προηγούμενο Sports Party, στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ, πέρασαν οι ακόλουθες 3 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:

• Ολυμπιακός Over 1,5 γκολ

• Ελ Κααμπί ή Γιόβιτς να σκοράρει

• Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινη κάρτα

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Premier League, Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Σάββατο, 14:30) και Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (Κυριακή, 18:30).

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Σάββατο, 14:30)

• Οver 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

• Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

• Ρισάρλισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τότεναμ να κερδίσει

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (Κυριακή, 18:30)

• Μάντσεστερ Σίτι Οver 0,5 γκολ & Μάντσεστερ Σίτι Οver 6,5 κόρνερ

• Ε. Χαάλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

• Μ. Σαλάχ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λίβερπουλ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή, 21:00)

• Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

• Φ. Τζούρισιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

• Ι. Κωνσταντέλιας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Ολυμπιακός-Παρτιζάν με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 9η αγωνιστική. Στις 21:15, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον αγώνα Ολυμπιακός-Παρτιζάν Βελιγραδίου την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

• Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

• Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

• Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

• Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

• Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ