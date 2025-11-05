Η Κρήτη γίνεται σημείο συνάντησης 12 χωρών για το CEV Beach Volley European Cup Final

Κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες δίνουν ραντεβού στο TUI Magic Life Candia Maris με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η Κρήτη για ακόμη μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού, φιλοξενώντας το CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group, στο Ηράκλειο. Η σπουδαία αυτή διοργάνωση υπόσχεται θεαματικές αναμετρήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας στην άμμο της Κρήτης τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Παράλληλα, αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και αναδεικνύει την Κρήτη ως προορισμό διεθνούς προβολής, με το κοινό να μπορεί να απολαύσει από κοντά τη νούμερο 1 διασυλλογική διοργάνωση beach volley με είσοδο ελεύθερη.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Metaxa Hospitality Group.

Οι ομάδες που συμμετέχουν

Στην τελική φάση του CEV Beach Volley European Cup Final 2025 συμμετέχουν κορυφαίες ομάδες από δώδεκα χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι οι Γαλλία, Ισπανία, Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Στους άνδρες, θα αγωνιστούν τα ακόλουθα clubs: Montpellier Beach Volley (Γαλλία), Ré Beach Club (Γαλλία), ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία), Aloha Beachvolleyball Club (Αυστρία), BC Strahov (Τσεχία), Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία), C.S.U. Resita (Ρουμανία) και 4 Sports Club Athens (Ελλάδα).

Στην κατηγορία των γυναικών, το τουρνουά θα συγκεντρώσει τις Beograd Beach Volley (Σερβία), KBC Oxyklinika (Λιθουανία), CV Majadahonda (Ισπανία), Ré Beach Club (Γαλλία), Edra Tata (Ουγγαρία), Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία), BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) και 4 Sports Club Athens (Ελλάδα).

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες θα προσφέρουν τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση, πάθος και υψηλού επιπέδου beach volley, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τη φιλοξενία της Κρήτης σε διεθνές επίπεδο.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει το 4 Sports Club με δύο ομάδες ανά φύλο. Στους άνδρες θα αγωνιστούν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Βαγγέλη Σιδέρη και ο Χρήστος Τσιγαρίδας με τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο. Στις γυναίκες θα αγωνιστούν η Μαρία Πολονύφη με την Ζίνα Σωτηροπούλου και η Αναΐς Αγγελοπούλου με την Βιβή Σούλη.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το CEV Beach Volley European Cup Final 2025 φέρνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, συναρπαστικούς αγώνες και κορυφαίο ευρωπαϊκό θέαμα στο TUI Magic Life Candia Maris. Η διοργάνωση ξεκινά τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου με τους αγώνες της φάσης των ομίλων (Pool Play) σε 3 γήπεδα, με αναμετρήσεις ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών. Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου διεξάγονται οι αγώνες Play Off και η φάση των Ημιτελικών. Η Κυριακή 9 Νοεμβρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, όπου όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Μεγάλο Τελικό των ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, όπως επίσης, στους Μικρούς Τελικούς με τους αγώνες κατάταξης για την τρίτη θέση, προσφέροντας έντονο αθλητικό θέαμα για το κοινό.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Official Hospitality Sponsor είναι το TUI Magic Life Candia Maris.

Silver Sponsor είναι η ANEK LINES.

Official Mobility Partner είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Partners είναι οι ECOLAB, KRIVEK Group of Companies, SPORTADORE, KORRES.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ.

Official Coffee Sponsor είναι ο καφές ΔΑΝΔΑΛΗ.

Educational Partner είναι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Health Partner είναι το Cretan Medicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης.

Supporters είναι οι Anatomic Line, Assos Food Solutions, 3F Fasouletos Fresco Fruit, Spira Marble Art Gallery – Γρηγόρης Κουσκουρής, ReHORECA, Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου και Kalimera Frouta.