Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa League και το Conference League

Ειδική Ενισχυμένη Αγορά «Να κερδίσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ»

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια του Europa League και του Conference League.

Κρίσιμα ματς δίνουν στο Europa League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με στόχο τη νίκη. Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, στη Σουηδία, τη Μάλμε και στις 22:00, ο ΠΑΟΚ παίζει, στο γήπεδο της Τούμπας, με τη Γιουνγκ Μπόις.

Στο Conference League, στις 19:45, η ΑΕΚ υποδέχεται, στην OPAP Arena, τη Σάμροκ Ρόβερς και θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League.

Προσφέρει και την ειδική ενισχυμένη αγορά «Να κερδίσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ».



Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr



Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.



Pamestoixima.gr: 2.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*



Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS2000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.



*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα