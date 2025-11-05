Πανελευσινιακός: «Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για την απόφαση του Δήμου Ελευσίνας να μειώσει την τακτική ετήσια επιχορήγηση»

O Πανελευσιανιακός εξέφρασε την έντονη απογοήτευση και διαμαρτυρία του για την απόφαση του Δήμου Ελευσίνας να μειώσει την τακτική ετήσια επιχορήγηση του Συλλόγου.

Αναλυτικά

Ο Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ. εκφράζει την έντονη απογοήτευση και διαμαρτυρία του για την απόφαση του Δήμου Ελευσίνας να μειώσει την τακτική ετήσια επιχορήγηση του Συλλόγου, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή αιτιολόγηση.

Η συγκεκριμένη μείωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί από τη Δημοτική Αρχή, καθώς και με την πραγματικότητα των αυξημένων αναγκών λειτουργίας του Συλλόγου — ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου:

τα αναπτυξιακά μας τμήματα γνωρίζουν ραγδαία άνοδο,

οι αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου αγκαλιάζουν εκατοντάδες παιδιά της πόλης μας,

και οι λειτουργικές δαπάνες μας (μετακινήσεις, συμμετοχές, υποδομές) έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ως νέα διοίκηση του Πανελευσινιακού, που τη φετινή χρονιά κάνει τα πρώτα της βήματα και επιθυμεί μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια, θέση μας είναι ότι η τακτική επιχορήγηση θα πρέπει να αυξηθεί για όλα τα αθλητικά σωματεία της πόλης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται και οι δεσμεύσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Όπως γνωρίζετε, ο Πανελευσινιακός δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο· είναι ένας από τους πιο ζωντανούς πυρήνες της κοινωνικής και αθλητικής ζωής της Ελευσίνας, με ιστορία δεκαετιών, κοινωνική προσφορά και σταθερή παρουσία σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, πρεσβευτής της πόλης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της, να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της και να στηρίξει έμπρακτα το έργο του Συλλόγου και των ανθρώπων που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τα παιδιά της πόλης.

Η στήριξη του αθλητισμού και των νέων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται λογιστικά, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της Ελευσίνας.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η θέση της διοίκησης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ομάδα, είναι αυτή που εκφράζεται μόνο μέσα από τα επίσημα δελτία τύπου του συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ