Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός: Απέναντι στην πιο καυτή ομάδα της διοργάνωσης

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ειδική συνθήκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Από αυτές που θα μπορούσαν να γονατίσουν ακόμα και τα πιο βαθιά rosters. Οι τραυματισμοί στη θέση “5” τοποθετούν τους πράσινους σε κατάσταση συναγερμού. To “τριφύλλι” θα χρειαστεί να στραφεί στην αντισυμβατικότητα για να επιβιώσει στην πρωτεύουσα της Σερβίας, κερδίζοντας χρόνο μέχρι την επιστροφή κάποιου εκ των ψηλών του.



Ο Ερυθρός Αστέρας είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας μετρώντας 6 συνεχόμενες επιτυχίες. Η αλλαγή στον προπονητικό θώκο με την έλευση του Σάσα Ομπράντοβιτς, γύρισε πλήρως τον διακόπτη των Σέρβων που μεταμορφώθηκαν αγωνιστικά. Οι επιδόσεις τους σε άμυνα και επίθεση έχουν ανέβει κατακόρυφα και πλέον το βάθος του ρόστερ κεφαλαιοποιείται στο έπακρο. Η προσθήκη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας έδωσε σημαντική ώθηση στη frontcourt ενώ ο Ομπράντοβιτς περιμένει και την αγωνιστική προσαρμογή του νέου αστεριού του, Τζάρεντ Μπάτλερ.



Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ανακόψει τον ρυθμό των Σέρβων και να ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες τους στο μισό γήπεδο εστιάζοντας στην αναχαίτιση του φορμαρισμένου Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ (14.4 πόντοι και 6.8 τελικές πάσες) που έχει τον ρόλο του “μηχανοδηγού”. Ο κόουτς Άταμαν θα στηριχθεί αναγκαστικά σε χαμηλά σχήματα και στα γκαρντ του, προεξέχοντος του Κώστα Σλούκα που θα προσπαθήσει να επιβάλλει σετ παιχνίδι και ελεγχόμενο τέμπο στην αναμέτρηση.



Οι γηπεδούχοι έχουν σαφώς περισσότερες λύσεις και βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση όμως ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες και την αύρα της μεγάλης ομάδας. Οι πράσινοι (λόγω απουσιών) έχουν τον ρόλο του αουτσάιντερ και αυτό μπορεί να αποβεί σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια τους.



Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog