AEL Novibet Arena: Ένα ανανεωμένο κέντρο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς με την υποστήριξη της Novibet

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ονοματοδοσία του γηπέδου που αγωνίζεται η ΑΕΛ Novibet σε «AEL Novibet Arena», μια στρατηγική συνεργασία που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Λάρισα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η «AEL Novibet Arena» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όπου ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η κοινωνική προσφορά συναντιούνται, κάνοντας την καρδιά της πόλης να χτυπά πιο δυνατά.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τη νέα σήμανση της AEL Novibet Arena στην πολυαναμενόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου. Από το μεσημέρι, τρεις ώρες πριν τη σέντρα, ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου θα «ζωντανέψει» με μουσική, δώρα, διαγωνισμούς και εκπλήξεις σε ένα εορταστικό κλίμα, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Αρένας.

Το εορταστικό αυτό kickoff για την AEL Novibet Arena αποτελεί μόνο την αρχή μιας συνέργειας, που φιλοδοξεί μακροπρόθεσμα να αποτελέσει ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό τοπόσημο, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των φιλάθλων και μετατρέποντας τη Λάρισα σε έναν από τους πιο ζωντανούς αθλητικούς προορισμούς της χώρας. Η τριετής συμφωνία ονοματοδοσίας δεν περιορίζεται σε ένα νέο όνομα, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια ολιστική εμπειρία matchday, με ψυχαγωγικές και κοινωνικές δράσεις που θα φέρουν τους φιλάθλους πιο κοντά στην ομάδα και θα στηρίξουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της πόλης μέσω του προγράμματος Giant Heart της Novibet.

Η AEL Novibet Arena αναδεικνύει μια από τις πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας σε κέντρο ζωής, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας την εικόνα της Λάρισας ως μιας πόλης που πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα, με ενεργό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Marketing and Growth Officer της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Με την AEL Novibet Arena, στόχος μας δεν είναι απλώς μια ονοματοδοσία, αλλά η ουσιαστική στήριξη μιας ομάδας με βαθιά ιστορία και δυναμική παρουσία στη Λάρισα. Για εμάς, ο αθλητισμός είναι μέσο σύνδεσης και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες. Η συνεργασία μας με την ΑΕΛ εκφράζει ακριβώς αυτές τις αξίες, πάθος, σεβασμό στην παράδοση και πίστη στο μέλλον. Μέσα από το πρόγραμμα Giant Heart και τις κοινές δράσεις που θα ακολουθήσουν, φιλοδοξούμε η AEL Novibet Arena να αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτό σε όλους, όπου ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η κοινωνική συμμετοχή θα συνυπάρχουν με ουσία».

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της, η Novibet επενδύει συστηματικά στη στήριξη ιστορικών συλλόγων της περιφέρειας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν οι τοπικές ομάδες και οι κοινότητες γύρω τους για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Μέσα από συνεργασίες όπως αυτή με την ΑΕΛ, η Novibet ενισχύει την αθλητική ταυτότητα της κάθε πόλης, προσφέροντας σύγχρονες εμπειρίες στους φιλάθλους και δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό όφελος για την τοπική κοινωνία.