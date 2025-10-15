Ο Οδυσσέας Παξινός είναι ο νέος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών.

Αλλαγή σκυτάλης στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ), με τον Υποπτέραρχο Υγειονομικού ε.α., Αθλίατρο και Ορθοπεδικό Χειρουργό, Οδυσσέα Παξινό, να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθυντή, στη θέση του Γιώργου Σουρβίνου, Καθηγητή Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος αποχωρεί για επαγγελματικούς λόγους, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη.

Ο κ. Παξινός είναι Ιατρός της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών από το 2016, Πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής και διατέλεσε επικεφαλής ιατρός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στο Παρίσι (2024), ενώ έχει συμμετάσχει και στις Ολυμπιακές Αποστολές στο Ρίο (2016) και στο Τόκιο (2021).

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στην τελετή παράδοσης – παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, παρουσία της Προέδρου του Δ.Σ. Ιωάννας Μπάτσου, του Συντονιστή – Γενικού Διευθυντή, Κωνσταντίνου Χαλιορή και των εργαζομένων, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Διευθυντή για την καθοριστική του συμβολή στην αναγέννηση του Εργομετρικού Κέντρου του ΟΑΚΑ και καλωσόρισε τον διάδοχό του.

Όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον απερχόμενο καθηγητή, Γιώργο Σουρβίνο, για την καθοριστική του συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του ΕΚΑΕ.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της επιστημονικής υποστήριξης του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστώ από καρδιάς τον καθηγητή, Γιώργο Σουρβίνο, για την προσφορά του ως Διευθυντή του ΕΚΑΕ. Με την επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος και τη συνέπειά του, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κέντρου, στηρίζοντας έμπρακτα τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες.

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη “γέφυρα του πλοίου”, τον νέο καπετάνιο, τον Οδυσσέα Παξινό.

Η πολυετής του εμπειρία, η επιστημονική του κατάρτιση και η αφοσίωσή του στην προαγωγή της αθλητικής επιστήμης αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση και την περαιτέρω αναβάθμιση του έργου του ΕΚΑΕ».

Ο Γιώργος Σουρβίνος, αποχαιρετώντας το ΕΚΑΕ, μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία και την πορεία του στο Κέντρο:

«Όταν προσκλήθηκα εδώ, δεν είχα ιδέα τι συναισθήματα θα νιώσω. Έζησα εμπειρίες, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, πήρα εικόνες και χάρηκα πραγματικά που ήμουν μέλος αυτής της σημαντικής αθλητικής δράσης, ως Διευθυντής του ΕΚΑΕ – του Εργομετρικού Κέντρου του ΟΑΚΑ.

Έζησα από κοντά την αναγέννηση ενός ιστορικού χώρου, όπου είχαν εργομετρηθεί σπουδαίοι Έλληνες αθλητές. Το κίνητρό μου να συμβάλω στην αναβίωσή του ήταν μεγάλο, και τα καταφέραμε. Εξοπλίσαμε το κέντρο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, αντλήσαμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό και δημιουργήσαμε ένα πρότυπο κέντρο που μεριμνά και για τους αθλητές με αναπηρία.

Είμαστε πραγματικά περήφανοι για το αποτέλεσμα και ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθώς και τη διοίκηση και διεύθυνση του ΟΑΚΑ για την καθοριστική τους στήριξη».

Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο κ. Παξινός δήλωσε:

«Είναι μεγάλη ευθύνη να συνεχίζεις ένα τόσο σπουδαίο έργο. Εσείς έχετε χτίσει ένα τρομερό θεμέλιο, ένα έργο που εμπνέει και καθοδηγεί. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα σας και να συμβάλλω, έστω και λίγο, στη συνέχιση αυτής της πορείας. Συνεχίζουμε ψηλότερα, γιατί πατάμε πάνω σε έργο γιγάντων».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, παρουσία καταξιωμένων πρωταθλητών και πρωταθλητριών, όπως οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου (Ολυμπιονίκης κωπηλασίας), Δημοσθένης Ταμπάκος (Ολυμπιονίκης στους κρίκους), Θοδωρής Βλάχος (προπονητής της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών), Αρίων Κολιτσόπουλος (Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ελληνορωμαϊκή πάλη), Άρης Χαλυβόπουλος (Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην υδατοσφαίριση), Ελένη Γιαννούλη και Λάμπης Γιαννούλης (Πρωταθλητές ιστιοπλοΐας), Κώστας Θάνος (Ολυμπιονίκης στην πάλη και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εργομετρικές δοκιμές στα νέα υπερσύγχρονα όργανα του Κέντρου.

Μάλιστα, ο Θοδωρής Βλάχος επισήμανε τη σημασία της προσθήκης ενός υδροεργομέτρου, για τις ανάγκες των κολυμβητών και υδατοσφαιριστών, πρόταση που έγινε άμεσα αποδεκτή από τον κ. Βρούτση και άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την προμήθειά του!

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Εργομετρικό Κέντρο του ΕΚΑΕ εγκαινιάστηκε στις 11 Απριλίου 2025, αποτελώντας πλέον ένα από τα αρτιότερα στην Ευρώπη, με εξοπλισμό αξίας 500.000€ και στελεχιακή ομάδα εννέα ειδικών.

Το Εργομετρικό του ΟΑΚΑ αποτελεί φάρο καινοτομίας και επιστημονικής υπεροχής, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες υποστήριξης των αθλητών και για πρώτη φορά εξυπηρετώντας αθλήτριες και αθλητές με αναπηρία.