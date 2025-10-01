Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πώς να πάτε στο Emirates Stadium

Δείτε πώς θα πάτε εύκολα στο Emirates Stadium για τον αγώνα Άρσεναλ- Ολυμπιακός.

Ο αγώνας Άρσεναλ - Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Emirates Stadium στο Λονδίνο την Τετάρτη (01/10). Το υπερσύγχρονο Emirates Stadium ή Arsenal Stadium, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 2006 και έχει μέγιστη χωρητικότητα 60.704. Άλλοτε ήταν γνωστό ως Ashburton Grove εξαιτίας του δρόμου στον οποίο βρισκόταν και άλλαξε όνομα εξαιτίας του συμβολαίου με την αεροπορική εταιρία Emirates.

Το Emirates Stadium είναι ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα στην Αγγλία μαζί με το Wembley, το Old-Trafford και το Tottenham Hotspur Stadium και η κατασκευή του κόστισε 390 εκατομμύρια λίρες. Αν βρεθείτε στο Λονδίνο για τον αγώνα, υπάρχουν πολλές επιλογές για φτάσετε στο γήπεδο και σας τις έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω.

