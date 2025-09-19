Με χιλιάδες συμμετοχές επιστρέφει η κορυφαία γιορτή του Εργασιακού Αθλητισμού

Μία μεγάλη γιορτή του αθλητισμού θα αποτελέσουν, για ακόμα μία χρονιά, οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού.

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, αθλητές, αθλήτριες, αθλούμενοι και φίλοι του άθλησης θα πάρουν μέρος στη 13η διοργάνωση που δίνει έμφαση στην υγεία, την ομαδικότητα, την κίνηση και την ευεξία στους χώρους εργασίας. Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή είναι μεγάλο και, για τρεις ημέρες, περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες θα ζήσουν στιγμές γεμάτες δράση, διασκέδαση και συνεργασία. Παράλληλα με τη διοργάνωση θα διεξαχθούν και τρία σπουδαία δρομικά γεγονότα.

«Καρδιά» της διοργάνωσης θα παραμένει και την εφετινή χρονιά το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν και σε άλλες εμβληματικές εγκαταστάσεις της Αττικής, άμεσα συνδεδεμένες με τον Ολυμπισμό και το φίλαθλο πνεύμα. «Πρόκειται για μία διοργάνωση που αποτελεί έναν θεσμό τον οποίο επιβραβεύουν η Πολιτεία, μέσω της αναγνώρισης και πιστοποίησης που παρέχουν το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Επιμελητήρια κλπ., αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Συνεχώς εγγράφονται ως νέα μέλη εταιρείες, μεγαλύτερες και μικρότερες. Επίσης, έχουμε εμπλουτίσει τα αθλήματα ενώ για την τέλεση των αγώνων επιλέξαμε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε για νέο ρεκόρ συμμετοχών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας Σπύρος Καραβούλης.

Οι Εθνικοί Αγώνες έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του εργασιακού αθλητισμού στην Ελλάδα και συγκεντρώνουν ομάδες από εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και μεμονωμένους αθλούμενους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 διαφορετικά αθλήματα και προσφέρει επιλογές για όλα τα ενδιαφέροντα και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης ενώ, παράλληλα, ενισχύει τη φιλοσοφία «ο αθλητισμός είναι για όλους».

Παράλληλα, στις 12 Οκτωβρίου 2025, θα διεξαχθεί το Athens Company Run με τρεις διαδρομές: 2,5 χλμ. περπάτημα, 5 χλμ. και τ10 χλμ. τρέξιμο, στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Χωριού.

Οι αγώνες τελούν υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού / Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνογαλλικού και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ.

Χορηγοί των αγώνων είναι η FILA και οι ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, η Καθημερινή, το GAZZETTA, ο Αθήνα 9,84, η ΕΡΑΣ ΣΠΟΡ 101,8 και το Πρώτο Πρόγραμμα.