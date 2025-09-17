ΠΑΟΚ: Όσα είπε ο Σουντουλίδης στους Galacticos για το ανακαινισμένο PAOK Sports Arena
Ο Σταύρος Σουντουλίδης μετέφερε στους Galacticos το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου. Τι γίνεται με ΚΑΕ - Μυστακίδη και πως θα μοιάζει το ανακαινισμένο PAOK Sports Arena.
Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης μετέφερε στους Galacticos όλα όσα ισχύουν για τις επαφές της ΚΑΕ με τον Μυστακίδη κι αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα υπάξουν στο PAOK Sports Arena που ανακαινίζεται!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.