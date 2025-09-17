Ο Σταύρος Σουντουλίδης μετέφερε στους Galacticos το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου. Τι γίνεται με ΚΑΕ - Μυστακίδη και πως θα μοιάζει το ανακαινισμένο PAOK Sports Arena.

