Τεράστια νίκη στο στοίχημα: Κέρδισε €86.244,88 με 7 επιλογές στο Pamestoixima.gr!
Το καλοκαίρι μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα, αλλά η αγωνιστική δράση έχει επιστρέψει δυναμικά, με πολλές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να προσφέρουν συγκινήσεις και έντονες στιγμές στους φίλους του αθλητισμού.
Μία... άκρως συγκινητική στιγμή, όμως, έζησε κι ένας μεγάλος τυχερός στο Pamestoixima.gr. Στις 26 Αυγούστου, ο εν λόγω παίκτης επέλεξε προσεκτικά 7 παιχνίδια από κορυφαίες λίγκες και διοργανώσεις, όπως Αγγλία, Κολομβία, Γαλλία, Αίγυπτο, αλλά και τα προκριματικά του Champions League, δημιουργώντας ένα δελτίο που αποδείχτηκε… χρυσός!
Το αποτέλεσμα; Μια εντυπωσιακή νίκη που τού χάρισε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των €86.244,88!
