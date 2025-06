Νέα μπλεξίματα για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος σε βίντεο που δημοσίευσε η «Sun» φάνηκε να γρονθοκοπεί άνδρα σε νυχτερινό μαγαζί στην Ίμπιζα.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ απασχολεί ξανά για τους λάθος λόγους. Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στο φως η «Sun», ο 36χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν άντρα μέσα σε νυχτερινό κλαμπ στην Ίμπιζα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ιραλνδός μποξέρ φαίνεται να πλησιάζει έναν νεαρό, να του λέει κάτι και ξαφνικά να τον χτυπά δύο φορές στο κεφάλι, ρίχνοντάς τον κάτω. Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να παρέμβει και να ηρεμήσει την κατάσταση με τον πασίγνωστο μποξέρ να παραμένει στον χώρο παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιρλανδός εμπλέκεται σε περιστατικό βίας. Πριν λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του 2023, καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα, γεγονός που είχε καταγραφεί το 2018 στο Δουβλίνο. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν υπέρ του θύματος, με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ να καλείται να πληρώσει πρόστιμο 248.000 ευρώ.

Παράλληλα, έχει κατηγορηθεί και για βιασμό, κατά τη διάρκεια του τελικού του NBA το 2023 στο Μαϊάμι.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF