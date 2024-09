Αμέτρητες αγορές, ανανεωμένο Bet Builder και νέο Cash Out από το Πάμε Στοίχημα για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Η αθλητική δράση συνεχίζεται και η στοιχηματική δράση στα καταστήματα ΟΠΑΠ κορυφώνεται

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nations League.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν γίνεται στη Super League, την Κυριακή (20:30), στο γήπεδο της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

Στην Premier League ξεχωρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι (16:00) της Τότεναμ με την Άρσεναλ. Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται σε όλα τα πρωταθλήματα.

Στα μεγάλα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και πλήθος Bet Builder Ready μεταξύ των οποίων και τα εξής:

Σεντ Ετιέν-Λιλ (Παρασκευή 13/09, 21:45)

• Η Σεντ Ετιέν να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

• Η Λιλ να κερδίσει & η Λιλ περισσότερα κόρνερ

• Under 2,5 γκολ & Under 8,5 κόρνερ

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης (Σάββατο 14/9, 22:00)

• Ο Λούκα Μόντριτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & Over 3,5 γκολ

• Ο Κίλιαν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

• Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ισοπαλία

Τότεναμ-Άρσεναλ (Κυριακή 15/9, 16:00)

• Η Τότεναμ να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ

• Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ

• Η Άρσεναλ να κερδίσει & ο Κάι Χάβερτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή



ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή 15/9, 20:30)

• Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 3,5 γκολ

• Ο Φώτης Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο ΠAOK να κερδίσει

• Ο Τετέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο Παναθηναϊκός να κερδίσει

ΑΕΚ-Βόλος (Δευτέρα 16/9, 20:00)

• Η ΑEK να κερδίσει, να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ

• Ο Λιβάι Γκαρσία να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ισοπαλία

• 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο