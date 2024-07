Η Γεωργία Μακρή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 10 χλμ. νέων γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water της Βιέννης.

Μια ημέρα μετά το χρυσό μετάλλιο από τον Κωνσταντή Χουρδάκη, η ελληνική ομάδα πανηγύρισε τη κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τη Γεωργία Μακρή στα 10 χλμ. νέων γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water στη Βιέννη.

Η Μακρή μια ημέρα μετά τα 18α γενέθλιά της, φρόντισε να κάνει το καλύτερο δώρο στον εαυτό της. Η «μάχη» που έδωσε με την Γαλλίδα Κλεμένς Κοκορντανό, ήταν συγκλονιστική.

Οι δυο τους ξέφυγαν στα τελευταία μέτρα και πήγαιναν στην κυριολεξία χεριά με χεριά. Ήταν ξεκάθαρο πως θα κέρδιζε η πιο τυχερή και αυτή ήταν η Γαλλίδα. Το φώτο φίνις ανέδειξε τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης που έκανε χρόνο 2ώρ.09:51.60, ενώ η Μακρή τερμάτισε σε 2ώρ:09:51.71.

Just 𝟬.𝟭𝟭 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝘀 in it! 🤯@ffnatation’s Coccordano 🇫🇷🥇 gets gold in the 18-19 Years Girls 10km in a back-and-forth sprint with Makri!#EJOWSCVienna2024 pic.twitter.com/gMjSou7PEh