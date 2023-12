4 μήνες απομένουν για το L’Etape Greece by Tour de France presented by SKODA στην Αρχαία Ολυμπία

Δύο απαιτητικές διαδρομές κι ένα Fun Ride για όλη την οικογένεια στις 6 Απριλίου.

Την πιο συναρπαστική αθλητική ποδηλατική διοργάνωση του 2024 αναμένεται να φιλοξενήσει και φέτος η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας το Σάββατο 6 Απριλίου, σε συνδιοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ). Ονομαστικός χορηγός της φετινής διοργάνωσης, που έχει σχεδιαστεί με βάση τις παγκόσμιες προδιαγραφές του θρυλικού Tour de France, θα είναι για ακόμη μία χρονιά η ιστορική τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία Kosmocar-SKODA, που εδώ και 20 χρόνια υποστηρίζει τον θεσμό του Tour de France.

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε νέες πανέμορφες διαδρομές ενός γύρου (one loop) που διασχίζουν μερικά από τα ομορφότερα τοπία της Δυτικής Πελοποννήσου, ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία της ιστορικής Αρχαίας Ολυμπίας και περνώντας ακριβώς δίπλα από το στάδιο στο οποίο διεξήχθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776 Π.Χ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν στις δύο εναλλακτικές διαδρομές: τη μεγάλη πρόκληση των 128 χιλιομέτρων, The Race, και τη μικρότερη, αλλά ταχύτερη διαδρομή των 76 χιλιομέτρων, The Ride.

Φέτος, προστίθεται και μία ακόμα διασκεδαστική εμπειρία, το The Fun Ride, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και όλη την παρέα. Μια μη ανταγωνιστική επίπεδη διαδρομή 17 χιλιομέτρων, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέχνες φίλοι της ποδηλασίας, είτε βρίσκονται στο 9ο είτε στο 99ο έτος της ηλικίας τους!

Η διήμερη γιορτή της ποδηλασίας εμπλουτίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις στην Αρχαία Ολυμπία για τους θεατές και τους επισκέπτες, μεταξύ των οποίων την έκθεση του Μουσείου Tour de France στο Δημαρχείο της πόλης, αλλά και ένα μεγάλο πάρτι για όλους το Σάββατο το βράδυ μετά την Τελετή Απονομών! Επιπλέον, στις 3 και 4 Μαρτίου διοργανώνεται ένα camp με μότο “Master the Route” για τη γνωριμία με τις νέες διαδρομές του αγώνα. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Camp: Master the Route και δηλώστε συμμετοχή: https://www.ezgreece.gr/camp.

Για άλλη μια χρονιά, στους χορηγούς της διοργάνωσης θα είναι η AVRA 3E με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, το οποίο θα ενυδατώνει τους αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο κορυφαίος αντιπρόσωπος ποδηλατικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, η Κυκλοποδηλατική, θα προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα του αγώνα το Official L’ Étape Greece by Tour de France 2024 Santini Jersey, της ιταλικής εταιρείας ποδηλατικής ένδυσης Santini. Τη φετινή διοργάνωση υποστηρίζουν ακόμη η Heineken, η Marathon Bikes ως επίσημος συνεργάτης για το service των ποδηλάτων, η Physioathens, υπεύθυνη για την αποκατάσταση των αθλητών, η GU Energy Greece και η Bella Frutta, ως οι απόλυτοι διατροφικοί σύμμαχοι.

Το φετινό L’Etape Greece by Tour de France presented by SKODA αποτελεί μια μοναδική εμπειρία ποδηλασίας στα μαγευτικά τοπία της φύσης στη γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων, καλλιεργώντας την επιμονή, τον σεβασμό και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία εδραίωσης ενός υγιούς και φιλαθλητικού πνεύματος στη χώρα μας.

Ειδικές τιμές για τη συμμετοχή στον αγώνα θα ισχύουν μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου 2024, ενώ οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23 Μαρτίου 2024: https://greece.letapebytourdefrance.com/registration

Απολαύστε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=_pEFlioI-yI στιγμιότυπα από το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2023.

