ΓεροΓιοβάισα: Ωρα για την αντεπίθεση!

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να κλείσουν ιδανικά τη... διαβολοβδομάδα και ο γεροΓιοβάισα είναι έτοιμος για τη δική του αντεπίθεση.

Συνήθως κάτι καλό κάνουμε στη διαβολοβδομάδα, η τύχη είναι σύμμαχος. Ωστόσο, την Τρίτη... καταφέραμε να τα χάσουμε σχεδόν όλα! Ο Παναθηναϊκός ήταν σκιά του καλού του εαυτού, ο Πίτερς δεν πήρε πολλές προσπάθειες από το τρίποντο και μόνο ο Φαλ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων! Η εβδομάδα δεν τελείωσε, δυο μεγάλα ραντεβού, δυο ματς που δεν πρέπει να χάσουν. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε στην Τουρκία, αλλά στο ΟΑΚΑ υπάρχει ο δικός του... νόμος και ο Αταμάν δεν θα αφήσει την ομάδα να πραγματοποιήσει μια προβληματική εμφάνιση.

Ναι, αυτή η Ρεάλ δεν παίζεται, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω πως θα κάνει και δεύτερο τέλειο ματς. Αν το κάνει κι αυτό, τότε, βρήκαμε το μεγάλο φαβορί για την κούπα. Περιμένω υψηλό σκορ και το Over 162.5 πόντους θα το βρούμε στο 1.72. Ο Σλούκας θέλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις κόντρα στη «Βασίλισσα» και το Over 10.5 πόντοι είναι η πρώτη επιλογή, ενώ από την απέναντι πλευρά, ο Ταβάρες θα προκαλέσει μπελάδες (Over 10.5 πόντοι στο 1.83).

Στις λεπτομέρειες χάθηκαν οι δυο τελευταίες αναμετρήσεις με Μονακό και Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι για το δικό τους σερί. Το πρόγραμμα είναι σύμμαχος και η ομάδα του Μπαρτζώκα ψάχνει την αντεπίθεση από το ματς με την Μπάγερν. Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν εξαιρετική παράδοση, καθώς μετρούν δέκα νίκες σε δώδεκα ματς. Στο 1.87 η νίκη του Ολυμπιακού με εννέα ή περισσότερους πόντους, ενώ θα επέλεγα κι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην α' περίοδο (στο 1.91 να νικά με 3 ή περισσότερους πόντους).