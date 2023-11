Τρία βραβεία για την Entain με σφραγίδα bwin στα EGR Awards 2023!

Τρεις σπουδαίες βραβεύσεις στα EGR Awards 2023, ήρθαν να πιστοποιήσουν το κύρος του στοιχηματικού brand της bwin, στον κορυφαίο θεσμό παγκοσμίως που αφορά το online gaming!

Απόλυτη πρωταγωνίστρια στα EGR Awards 2023 ήταν η Entain plc, αποσπώντας τρία βραβεία, με τη σφραγίδα της bwin! Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον κλάδο του online gaming, απέσπασε, το βραβείο "Safer Gambling Operator of the year". Παράλληλα κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία "Casino Operator of the Year" και τη 2η στην κατηγορία "ESG Strategy of the Year". H τελετή απονομής του κορυφαίου θεσμού, που αφορά το online gaming πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Τρεις ακόμη τιμητικές βραβεύσεις για την bwin, έρχονται να πιστοποιήσουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει στους παίκτες, την πρωτοτυπία του προϊόντος και τη συνεχόμενη ανάπτυξη που παρουσιάζει στον χώρο του gaming. Παράλληλα καταδεικνύει την απόλυτη συμμόρφωση της στους αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια του παίκτη σε συνδυασμό με το μοναδικό περιβάλλον διασκέδασης.

H bwin εκτός της δράσης στον χώρο του αθλητικού Στοιχήματος και του Live Casino, έχει συνάψει τεράστιες χορηγικές συμφωνίες. Μία από αυτές είναι εκείνη με την UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέλεξε την bwin, ως τον πρώτο betting partner στην ιστορία της, με το βραβευμένο brand ν’ αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό του Europa League και Europa Conference League.

Επίσης η bwin, έπειτα από 5 χρόνια επέκτεινε την απολύτως επιτυχημένη συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για ακόμη 3, ενώ συνεχίζει την πολυετή της συνεργασία με τη Euroleague αποτελώντας τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της Turkish Airlines EuroLeague και του BKT EuroCup. Παράλληλα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά αποτελεί τον Ονομαστικό Χορηγό του Περιστερίου bwin.

Μέσω του χορηγικού προγράμματος “Team Future”, η bwin στηρίζει 8 Πρωταθλητές της νέας γενιάς Ολυμπιονικών. Τα κορυφαία αθλητικά events σε όλη την επικράτεια, Spetses Mini Marathon, Spetsathlon, Spetses Classic Yacht Regatta, Διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος», Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και Ioannina Lake Run, φέρουν την «υπογραφή» του κορυφαίου στοιχηματικού brand.

Τέλος η bwin σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», κατάφερε να παραδώσει ανακατασκευασμένα περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά μέτρα σε συνολικά 12 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα! Ο στόχος είναι ένας και αδιαπραγμάτευτος για την ομάδα της bwin: τα παιδιά και οι νέοι να συμμετέχουν ισότιμα στο αθλητικό ιδεώδες και να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

