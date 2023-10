Η Unilever Hellas υποστήριξε με τα brands της το Navarino Challenge 2023

Για πρώτη χρόνια, βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη, το Navarino Challenge και υποστήριξε τις φετινές δράσεις μέσα από τα brands της Knorr, Hellmann’s και The Vegetarian Butcher.

Η Unilever, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών αγαθών στον κόσμο, με πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας και 60 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, συνεχίζει τη δυναμική δραστηριοποίησή της, με στόχο να κάνει την αειφορία καθημερινό τρόπο ζωής. Για πρώτη χρόνια, βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη, το Navarino Challenge και υποστήριξε τις φετινές δράσεις μέσα από τα brands της Knorr, Hellmann’s και The Vegetarian Butcher.

Από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, άνθρωποι όλων των ηλικιών από 27 χώρες, με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», ενώθηκαν μέσα από πάνω από 55 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα και μυήθηκαν από Ολυμπιονίκες στα «μυστικά» των αθλημάτων τους. Τα brands Knorr, Hellmann’s και The Vegetarian Butcher υποστήριξαν τις φετινές δράσεις ως Official Supporters του Navarino Challenge 2023.

Football Clinics powered by Hellmann’s με τον Θρύλο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου

Το Navarino Challenge, υποδέχτηκε για πρώτη φορά στη διοργάνωση, τον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα στο Euro 2004, τον Γιώργο Καραγκούνη. Ο πρώην διεθνής μέσος, με ρεκόρ συμμετοχών στην εθνική Ελλάδος και συμμετοχές σε κορυφαία clubs της Ευρώπης όπως Ίντερ, Μπενφίκα, Φούλαμ ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2023 και υπό την επίβλεψη του, διεξήχθησαν τα Football Clinics powered by Hellmann’s, σε παιδιά ηλικίας έως 5 έως 17 ετών, παρουσία και του διεθνή ποδοσφαιριστή Σωκράτη Παπασταθόπουλου, χαρίζοντας εκατοντάδες χαμόγελα και δώρα στα παιδιά που συμμετείχαν.

Μαθήματα μπάσκετ powered by Knorr

Ένα ακόμα Ολυμπιακό άθλημα, αυτό της καλαθοσφαίρισης είχε για ακόμα μία χρονιά την τιμητική του στο Navarino Challenge. Παιδιά ηλικίας από 5 έως 16 ετών συμμετείχαν στα μαθήματα μπάσκετ powered by Knorr που έγιναν με την Ολυμπιονίκη και πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη και τον θρύλο της EuroLeague Joe Arlauckas.

Μαθήματα taekwondo με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο

Η διοργάνωση έφερε για πρώτη χρονιά στις δράσεις της, τον κορυφαίο αθλητή του taekwondo, τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο. Ο πρωταθλητής Ευρώπης υλοποίησε τα μαθήματα taekwondo powered by The Vegetarian Butcher στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο taekwondo Αρετής Αθανασοπούλου και αθλητών του συλλόγου taekwondo ΑΓΣ Καλαμάτας. Τα παιδιά έμαθαν δίπλα του την πειθαρχία και την αυτοσυγκέντρωση που απαιτεί το σπουδαίο αυτό Ολυμπιακό άθλημα.

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή βραδιά απονομών αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει στον ελληνικό αθλητισμό και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, που ήταν γεμάτη αναμνήσεις, συγκινήσεις και αστέρια του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των απονομών, τον Μιχάλη Μουρούτσο βράβευσε ο Nutrition Business Unit Leader South East Europe της Unilever Hellas κ. Δημήτρης Σερίφης.

Την Κυριακή οι δράσεις του Navarino Challenge ολοκληρώθηκαν με το τρέξιμο. Στον χώρο των δρομικών αγώνων διεξήχθη ένα BBQ event powered by Hellmann’s/ Knorr & The Vegetarian Butcher με τους συμμετέχοντες και επισκέπτες να δοκιμάζουν μοναδικές γεύσεις όπως φυτικά burgers The Vegetarian Butcher, μαγιονέζες Vegan και Real, κέτσαπ, μουστάρδες και BBQ sauces από τη Hellmann’s καθώς και χορταστικά Snack Pots από την Knorr. Όλοι οι δρομείς έλαβαν πλούσια δώρα από τη διοργάνωση και εκτός από το official technical t-shirt, έλαβαν και προϊόντα Knorr και Hellmann’s.